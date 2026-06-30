https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/mhpden-calisan-annelere-destek-dogum-izninin-ardindan-esnek-mesai-teklifi-1106897784.html
MHP'den çalışan annelere destek: Doğum izninin ardından esnek mesai teklifi
MHP'den çalışan annelere destek: Doğum izninin ardından esnek mesai teklifi
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), ilk 6 aylık zorunlu analık izninin ardından sonraki 6 ay boyunca esnek çalışma uygulamasının hayata geçirilmesini teklif... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T23:10+0300
2026-06-30T23:10+0300
2026-06-30T23:10+0300
poli̇ti̇ka
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
anne
anne sütü
çalışan anne
teklif
yasa teklifi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, doğum yapan çalışan kadınlara yönelik yeni bir çalışma modeli önerdiklerini duyurdu.Türkiye'de doğum oranlarının kritik seviyelere gerilediğini ve yaşlı nüfusun arttığını belirten Yurdakul, ''İlk 6 aylık zorunlu analık izninin tamamlanmasının ardından sonraki 6 aylık süreçte de esnek çalışma yönteminin uygulanmasını öneriyoruz. Bu sayede çalışan ve kariyer sahibi kadınlarımızın önünü açmayı hedefliyoruz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/sgk-calisan-anneler-icin-verilen-analik-odenegi-suresini-uzatti-8-haftalik-odeme-yapilacak-1105617932.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), anne, anne sütü, çalışan anne, teklif, yasa teklifi
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), anne, anne sütü, çalışan anne, teklif, yasa teklifi
MHP'den çalışan annelere destek: Doğum izninin ardından esnek mesai teklifi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), ilk 6 aylık zorunlu analık izninin ardından sonraki 6 ay boyunca esnek çalışma uygulamasının hayata geçirilmesini teklif ettiklerini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, doğum yapan çalışan kadınlara yönelik yeni bir çalışma modeli önerdiklerini duyurdu.
Türkiye'de doğum oranlarının kritik seviyelere gerilediğini ve yaşlı nüfusun arttığını belirten Yurdakul, ''İlk 6 aylık zorunlu analık izninin tamamlanmasının ardından sonraki 6 aylık süreçte de esnek çalışma yönteminin uygulanmasını öneriyoruz. Bu sayede çalışan ve kariyer sahibi kadınlarımızın önünü açmayı hedefliyoruz'' dedi.