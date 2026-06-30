https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/mhpden-calisan-annelere-destek-dogum-izninin-ardindan-esnek-mesai-teklifi-1106897784.html

MHP'den çalışan annelere destek: Doğum izninin ardından esnek mesai teklifi

MHP'den çalışan annelere destek: Doğum izninin ardından esnek mesai teklifi

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), ilk 6 aylık zorunlu analık izninin ardından sonraki 6 ay boyunca esnek çalışma uygulamasının hayata geçirilmesini teklif... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T23:10+0300

2026-06-30T23:10+0300

2026-06-30T23:10+0300

poli̇ti̇ka

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

anne

anne sütü

çalışan anne

teklif

yasa teklifi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093008038_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_5b7fabd81648a90419d5377185198f4f.jpg

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, doğum yapan çalışan kadınlara yönelik yeni bir çalışma modeli önerdiklerini duyurdu.Türkiye'de doğum oranlarının kritik seviyelere gerilediğini ve yaşlı nüfusun arttığını belirten Yurdakul, ''İlk 6 aylık zorunlu analık izninin tamamlanmasının ardından sonraki 6 aylık süreçte de esnek çalışma yönteminin uygulanmasını öneriyoruz. Bu sayede çalışan ve kariyer sahibi kadınlarımızın önünü açmayı hedefliyoruz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/sgk-calisan-anneler-icin-verilen-analik-odenegi-suresini-uzatti-8-haftalik-odeme-yapilacak-1105617932.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), anne, anne sütü, çalışan anne, teklif, yasa teklifi