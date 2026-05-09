https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/sgk-calisan-anneler-icin-verilen-analik-odenegi-suresini-uzatti-8-haftalik-odeme-yapilacak-1105617932.html
SGK, çalışan anneler için verilen 'analık ödeneği' süresini uzattı: 8 haftalık ödeme yapılacak
SGK, çalışan anneler için verilen 'analık ödeneği' süresini uzattı: 8 haftalık ödeme yapılacak
Sputnik Türkiye
analık ödeneği, sgk analık ödeneği
2026-05-09T20:55+0300
2026-05-09T20:55+0300
2026-05-09T20:59+0300
türki̇ye
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6a1ccaa8f46e2b1caa84e0da10dd6a6c.jpg
SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığı belirtildi.Açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi.Bu kapsamda, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin Kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi.Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/bakan-isikhan-acikladi-sgk-prim-borclarinda-taksit-suresi-72-aya-cikacak-1105569186.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_209:0:857:486_1920x0_80_0_0_9f6276fb3ba825046640522304c56f77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
SGK, çalışan anneler için verilen 'analık ödeneği' süresini uzattı: 8 haftalık ödeme yapılacak
20:55 09.05.2026 (güncellendi: 20:59 09.05.2026)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla verilen 'analık ödeneği' süresinin uzatıldığını bildirdi.
SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığı belirtildi.
Açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi.
Bu kapsamda, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin Kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi.
Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.