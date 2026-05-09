https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/sgk-calisan-anneler-icin-verilen-analik-odenegi-suresini-uzatti-8-haftalik-odeme-yapilacak-1105617932.html

SGK, çalışan anneler için verilen 'analık ödeneği' süresini uzattı: 8 haftalık ödeme yapılacak

SGK, çalışan anneler için verilen 'analık ödeneği' süresini uzattı: 8 haftalık ödeme yapılacak

Sputnik Türkiye

analık ödeneği, sgk analık ödeneği

2026-05-09T20:55+0300

2026-05-09T20:55+0300

2026-05-09T20:59+0300

türki̇ye

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6a1ccaa8f46e2b1caa84e0da10dd6a6c.jpg

SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığı belirtildi.Açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi.Bu kapsamda, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin Kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi.Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/bakan-isikhan-acikladi-sgk-prim-borclarinda-taksit-suresi-72-aya-cikacak-1105569186.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosyal güvenlik kurumu (sgk)