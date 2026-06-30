https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/meksikada-6-buyuklugunde-deprem-1106898246.html
Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T23:44+0300
2026-06-30T23:44+0300
2026-06-30T23:44+0300
dünya
abd
meksika
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin merkez üssü Yucatan eyaletindeki El Progreso kentinin yaklaşık 75 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.Sarsıntının, kentin açıklarında yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ve 6 büyüklüğünde kaydedildiği bildirildi.Yetkililer, depremin ardından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can kaybı veya maddi hasara ilişkin olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/israilde-iran-adina-casusluk-yaptigi-iddiasiyla-bir-abd-vatandasi-gozaltina-alindi-1106897340.html
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abd, meksika, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
abd, meksika, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin merkez üssü Yucatan eyaletindeki El Progreso kentinin yaklaşık 75 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.
Sarsıntının, kentin açıklarında yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ve 6 büyüklüğünde kaydedildiği bildirildi.
Yetkililer, depremin ardından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can kaybı veya maddi hasara ilişkin olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını açıkladı.