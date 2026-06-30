https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/meksikada-6-buyuklugunde-deprem-1106898246.html

Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T23:44+0300

2026-06-30T23:44+0300

2026-06-30T23:44+0300

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abd

meksika

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin merkez üssü Yucatan eyaletindeki El Progreso kentinin yaklaşık 75 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.Sarsıntının, kentin açıklarında yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ve 6 büyüklüğünde kaydedildiği bildirildi.Yetkililer, depremin ardından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can kaybı veya maddi hasara ilişkin olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/israilde-iran-adina-casusluk-yaptigi-iddiasiyla-bir-abd-vatandasi-gozaltina-alindi-1106897340.html

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Sputnik Türkiye

abd, meksika, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)