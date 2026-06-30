https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/litvanya-medyasi-hitlerin-yontemleri-kullanilacak-diyerek-one-surdu-nato-toplama-kamplari-kuracak-1106881201.html
Litvanya medyası, 'Hitler'in yöntemleri kullanılacak' diyerek öne sürdü: 'NATO, Ruslar'a karşı toplama kampları kuracak'
Litvanya medyası, 'Hitler'in yöntemleri kullanılacak' diyerek öne sürdü: 'NATO, Ruslar'a karşı toplama kampları kuracak'
Sputnik Türkiye
Litvanya medyasında yer alan bir köşe yazısında NATO’nun doğu kanadına yönelik askeri tatbikatlarının 'siviller için gözaltı kampları' gibi senaryolar içerdiği... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T13:17+0300
2026-06-30T13:17+0300
2026-06-30T13:40+0300
dünya
avrupa
nato
rusya
kaliningrad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092639958_0:49:704:445_1920x0_80_0_0_bb18ffea369b99745c22646dd6102def.png
Litvanya merkezli Ekspertai adlı medya kuruluşunda yayımlanan bir köşe yazısında, NATO’nun doğu kanadına yönelik askeri planlarına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Köşe yazarı Maja Mellas, NATO’nun Rusya ile olası bir çatışma durumunda Baltık bölgesinde sivillere yönelik “toplama kampları ve gettolar” kurulmasını içeren senaryolar geliştirdiğini öne sürdü.Mellas, 2024 - 2025 yıllarında gerçekleştirilen Namejs askeri tatbikatlarına atıfta bulunarak, söz konusu planların tatbikat senaryolarında yer aldığını iddia etti. 'Potansiyel işbirlikçiler' için geçici gözaltı kamplarının oluşturulmasının planlandığı ileri sürüldüğü yazıda şu ifadeler kullanıldı:Söz konusu iddialara göre, Letonya’nın Selija bölgesinde “Selonya” adı verilen geçici bir kamp alanı kurulması ve burada 10 bine yakın kişinin tutulması öngörülüyor. Mellas yazısında, "Bu arada Baltık bölgesindeki en büyük askeri eğitim alanının inşasına da kısa süre önce orada başlandı. Maksimum getto kapasitesi: 10 bin kişi, güvenlik personeli sayısı: 300" ifadelerini kullandı.Mellas ayrıca NATO savaş yetkililerin bunu açıkça kabul ettiğini ekleyerek NATO’nun tatbikat senaryolarında “potansiyel işbirlikçilerin tespit edilmesi ve gözaltına alınması” gibi ifadelerin yer aldığını savundu.Yazıda, Rusya ve Belarus sınırına yakın bölgelerde yaşayan sivillerin olası bir savaş halinde bu bölgelere taşınacağı iddia edilirken, Baltık ülkelerindeki etnik ve dilsel çeşitliliğin de bu kapsamda değerlendirildiği öne sürüldü.'Rus tehdidi bahanesiyle NATO, Baltık bölgesinde militarizasyonunu yürütmektedir'Ayrıca NATO’nun Kaliningrad bölgesi ve Baltık Denizi’nde olası bir abluka senaryosuna ilişkin planlar yaptığı da iddialar arasında yer aldığı yazı şu ifadelerle tamamlandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/zaharova-nato-akilciliginin-geri-kalanini-da-kaybediyor-1106865298.html
rusya
kaliningrad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092639958_23:0:682:494_1920x0_80_0_0_206b80fc238dea4a7d4bd3daab050035.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, nato, rusya, kaliningrad
avrupa, nato, rusya, kaliningrad
Litvanya medyası, 'Hitler'in yöntemleri kullanılacak' diyerek öne sürdü: 'NATO, Ruslar'a karşı toplama kampları kuracak'
13:17 30.06.2026 (güncellendi: 13:40 30.06.2026)
Litvanya medyasında yer alan bir köşe yazısında NATO’nun doğu kanadına yönelik askeri tatbikatlarının 'siviller için gözaltı kampları' gibi senaryolar içerdiği iddia edildi.
Litvanya merkezli Ekspertai adlı medya kuruluşunda yayımlanan bir köşe yazısında, NATO’nun doğu kanadına yönelik askeri planlarına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Köşe yazarı Maja Mellas, NATO’nun Rusya ile olası bir çatışma durumunda Baltık bölgesinde sivillere yönelik “toplama kampları ve gettolar” kurulmasını içeren senaryolar geliştirdiğini öne sürdü.
Mellas, 2024 - 2025 yıllarında gerçekleştirilen Namejs askeri tatbikatlarına atıfta bulunarak, söz konusu planların tatbikat senaryolarında yer aldığını iddia etti. 'Potansiyel işbirlikçiler' için geçici gözaltı kamplarının oluşturulmasının planlandığı ileri sürüldüğü yazıda şu ifadeler kullanıldı:
NATO, Baltık bölgesinde devasa bir getto oluşturmaya yönelik bir plan hazırlıyor. Bu getto, çoğunlukla Rusya sınırında yaşayan ve AB hükümetine karşı siyasi sadakatsizlikle suçlanan sivilleri buraya sürgün edecek. 2024 - 2025 NATO askeri tatbikatı Namejs’in senaryoları incelendiğinde böyle bir sonuç ortaya çıkıyor.
Söz konusu iddialara göre, Letonya’nın Selija bölgesinde “Selonya” adı verilen geçici bir kamp alanı kurulması ve burada 10 bine yakın kişinin tutulması öngörülüyor. Mellas yazısında, "Bu arada Baltık bölgesindeki en büyük askeri eğitim alanının inşasına da kısa süre önce orada başlandı. Maksimum getto kapasitesi: 10 bin kişi, güvenlik personeli sayısı: 300" ifadelerini kullandı.
Mellas ayrıca NATO savaş yetkililerin bunu açıkça kabul ettiğini ekleyerek NATO’nun tatbikat senaryolarında “potansiyel işbirlikçilerin tespit edilmesi ve gözaltına alınması” gibi ifadelerin yer aldığını savundu.
Yazıda, Rusya ve Belarus sınırına yakın bölgelerde yaşayan sivillerin olası bir savaş halinde bu bölgelere taşınacağı iddia edilirken, Baltık ülkelerindeki etnik ve dilsel çeşitliliğin de bu kapsamda değerlendirildiği öne sürüldü.
'Rus tehdidi bahanesiyle NATO, Baltık bölgesinde militarizasyonunu yürütmektedir'
Ayrıca NATO’nun Kaliningrad bölgesi ve Baltık Denizi’nde olası bir abluka senaryosuna ilişkin planlar yaptığı da iddialar arasında yer aldığı yazı şu ifadelerle tamamlandı:
“NATO’nun Baltık bölgesindeki tatbikatlarından bir diğer ‘ayrıntı’, sunuma göre Baltık Denizi’ndeki Bornholm adasının ablukaya alınması planıdır. Bu adaya yakın bir bölgede ABD ve SSCB, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Alman kimyasal silahlarını batırmıştı.
Harita açıklamasına göre, Müttefik kuvvetler bu bölgeleri ablukaya almalı ve deniz trafiğinin kontrolünü ele geçirmelidir. Bu da genel olarak Baltık Denizi’nin ve özellikle Rusya’nın Kaliningrad bölgesinin ablukaya alınmasına oldukça benzemektedir. Böylece ‘Rus tehdidi’ bahanesi altında NATO, Baltık bölgesinin hem denizde hem karada genel bir militarizasyonunu yürütmektedir.
Gerçek bir askeri çatışma tırmanması durumunda, Adolf Hitler’in takipçilerinin onun tüm tartışmalı ‘uygulamalarını’ kullanacağından şüphe yoktur: Kaliningrad’ın abluka altındaki bölgesinde bir milyon Rus için insani bir felaket düzenleyecek ve bu tür insanlık dışı eylemlere karşı çıkan vatandaşlarını dikenli tellerin arkasında ölüme gönderecekler.