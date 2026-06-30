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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/lavrov-ve-bahreynli-mevkidasi-basra-korfezindeki-durumu-gorustu-1106897908.html
Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Basra Körfezi’ndeki durumu görüştü
Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Basra Körfezi’ndeki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif ez-Zeyyani, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Basra Körfezi’ndeki... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T23:24+0300
2026-06-30T23:24+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
bahreyn
basra körfezi
i̇ran
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
ortadoğu
abd
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sergey Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Abdüllatif ez-Zeyyani telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi, Basra Körfezi bölgesindeki mevcut durum oldu.Taraflar, 17 Haziran’da ABD ile İran arasında askeri çatışmaların sonlandırılmasına yönelik imzalanan mutabakata, ilgili tüm tarafların eksiksiz bir şekilde uyması gerektiğinin altını çizdi. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Orta Doğu'daki sorunların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde ele alınması sürecinde Moskova ile Manama arasındaki yakın işbirliğinin sürdürülmesi konusunda anlaşıldığı belirtildi.Görüşmede Lavrov ve ez-Zeyyani, Rusya ile Bahreyn arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğini daha da güçlendirme yönündeki ortak kararlılıklarını teyit etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/umman-hurmuz-bogazindan-gecislerin-ucretlendirilmesine-sicak-bakmiyoruz-1106866848.html
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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, bahreyn, basra körfezi, i̇ran, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ortadoğu, abd
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, bahreyn, basra körfezi, i̇ran, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ortadoğu, abd

Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Basra Körfezi’ndeki durumu görüştü

23:24 30.06.2026
© Sputnik / Юрий КочетковSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif ez-Zeyyani, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Basra Körfezi’ndeki gelişmeleri ve ABD ile İran arasındaki ateşkes mutabakatını ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sergey Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Abdüllatif ez-Zeyyani telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi, Basra Körfezi bölgesindeki mevcut durum oldu.
Taraflar, 17 Haziran’da ABD ile İran arasında askeri çatışmaların sonlandırılmasına yönelik imzalanan mutabakata, ilgili tüm tarafların eksiksiz bir şekilde uyması gerektiğinin altını çizdi. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Orta Doğu'daki sorunların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde ele alınması sürecinde Moskova ile Manama arasındaki yakın işbirliğinin sürdürülmesi konusunda anlaşıldığı belirtildi.
Görüşmede Lavrov ve ez-Zeyyani, Rusya ile Bahreyn arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğini daha da güçlendirme yönündeki ortak kararlılıklarını teyit etti.
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