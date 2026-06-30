https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/lavrov-ve-bahreynli-mevkidasi-basra-korfezindeki-durumu-gorustu-1106897908.html

Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Basra Körfezi’ndeki durumu görüştü

Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Basra Körfezi’ndeki durumu görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif ez-Zeyyani, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Basra Körfezi’ndeki... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T23:24+0300

2026-06-30T23:24+0300

2026-06-30T23:24+0300

dünya

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

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basra körfezi

i̇ran

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

ortadoğu

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sergey Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Abdüllatif ez-Zeyyani telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi, Basra Körfezi bölgesindeki mevcut durum oldu.Taraflar, 17 Haziran’da ABD ile İran arasında askeri çatışmaların sonlandırılmasına yönelik imzalanan mutabakata, ilgili tüm tarafların eksiksiz bir şekilde uyması gerektiğinin altını çizdi. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Orta Doğu'daki sorunların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde ele alınması sürecinde Moskova ile Manama arasındaki yakın işbirliğinin sürdürülmesi konusunda anlaşıldığı belirtildi.Görüşmede Lavrov ve ez-Zeyyani, Rusya ile Bahreyn arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğini daha da güçlendirme yönündeki ortak kararlılıklarını teyit etti.

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bahreyn

basra körfezi

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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, bahreyn, basra körfezi, i̇ran, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ortadoğu, abd