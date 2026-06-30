https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/kremlin-kiev-rejiminin-suc-eylemlerinden-siviller-zarar-goruyor-herkes-bunun-farkinda-olmali-1106882571.html

Kremlin: Kiev rejiminin suç eylemlerinden siviller zarar görüyor, herkes bunun farkında olmalı

Kremlin: Kiev rejiminin suç eylemlerinden siviller zarar görüyor, herkes bunun farkında olmalı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejiminin suç eylemlerinden sivillerin zarar gördüğünü, herkesin bunun farkında olması gerektiğini belirtti. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T13:28+0300

2026-06-30T13:28+0300

2026-06-30T13:28+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

kiev

moskova

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

saldırı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İnsansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınan Moskova Bölgesi’ne yönelik saldırı sonucunda 6 aylık bir bebeğin hayatını kaybetmesi ile ilgili konuşan Peskov, Kiev rejiminin suç eylemlerinden sivillerin zarar gördüğünü, herkesin bunun farkında olması gerektiğini vurguladı.‘Uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha Kiev'in suç eylemlerine çekiyoruz’Peskov, Moskova'nın uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha Kiev rejiminin suç teşkil eden eylemlerine çekmek istediğini ifade etti.Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Moskova Bölgesi'ndeki sivil yerleşim birimlerine yönelik geniş çaplı bir İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirilmişti.Moskova Valisi Andrey Vorobyov tarafından yapılan açıklamaya göre, Yegoryevsk kentinde düşen bir İHA nedeniyle sivil bir müstakil evde yangın çıktı. Saldırı sonucu çöken evin enkazı altında kalan iki yetişkin ve iki çocuk, Rus acil durum ekiplerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Ancak ağır yaralanan 6 aylık bir bebek, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/kiev-rejiminin-moskova-bolgesine-iha-saldirisi-6-aylik-bebek-hayatini-kaybetti-1106872416.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, kiev, moskova, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı