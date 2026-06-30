https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/kiev-rejiminin-moskova-bolgesine-iha-saldirisi-6-aylik-bebek-hayatini-kaybetti-1106872416.html
Kiev rejiminin Moskova Bölgesine İHA saldırısı: 6 aylık bebek hayatını kaybetti
Kiev rejiminin Moskova Bölgesine İHA saldırısı: 6 aylık bebek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Moskova Bölgesindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alan insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği terör saldırısında, enkaz altında kalan... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T09:31+0300
2026-06-30T09:31+0300
2026-06-30T09:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
moskova
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna
andrey vorobyov
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
terör
sivil kayıplar
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Kiev rejiminin Rusya’nın sivil altyapısını ve masum sivilleri hedef alan kanlı provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Moskova Bölgesindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik geniş çaplı bir İHA saldırısı gerçekleştirdi.Moskova Valisi Andrey Vorobyov tarafından yapılan açıklamaya göre, Yegoryevsk kentinde düşen bir İHA nedeniyle sivil bir müstakil evde yangın çıktı. Saldırı sonucu çöken evin enkazı altında kalan iki yetişkin ve iki çocuk, Rus acil durum ekiplerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Ancak ağır yaralanan 6 aylık bir bebek, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.Ukrayna ordusunun gece boyunca sivilleri paniğe sevk etmek amacıyla Moskova Bölgesinde tam 12 ayrı yerleşime (Domodedovo, Çehov, Dubna, Kaşira, Voskresensk, Pavlovskiy Posad, Odintsovo, Bronnitsı, Ramenskoye, Stupino, Kolomna ve Yegoryevsk) yönelik saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.Vali Vorobyov’un aktardığı diğer bilgilere göre, etkisiz hale getirilen İHA'lara ait parçalar bazı sivil bölgelerde hasara yol açtı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 61’i Moskova Bölgesi’nde olmak üzere Rusya genelinde dün geceden bu yana 419 İHA’nın engellendi.Ukrayna ordusunun Rusya’nın farklı bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırısına misilleme olarak Rus ordusu Ukrayna’da sadece askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/rusyadan-avrupaya-2030-uyarisi-catismanin-icine-cekilebilir-1106870368.html
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rusya, moskova, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, andrey vorobyov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör, sivil kayıplar, sivil can kaybı
rusya, moskova, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, andrey vorobyov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör, sivil kayıplar, sivil can kaybı
Kiev rejiminin Moskova Bölgesine İHA saldırısı: 6 aylık bebek hayatını kaybetti
09:31 30.06.2026 (güncellendi: 09:32 30.06.2026)
Ukrayna ordusunun Moskova Bölgesindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alan insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği terör saldırısında, enkaz altında kalan 6 aylık bir bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kiev rejiminin Rusya’nın sivil altyapısını ve masum sivilleri hedef alan kanlı provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Moskova Bölgesindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik geniş çaplı bir İHA saldırısı gerçekleştirdi.
Moskova Valisi Andrey Vorobyov tarafından yapılan açıklamaya göre, Yegoryevsk kentinde düşen bir İHA nedeniyle sivil bir müstakil evde yangın çıktı. Saldırı sonucu çöken evin enkazı altında kalan iki yetişkin ve iki çocuk, Rus acil durum ekiplerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Ancak ağır yaralanan 6 aylık bir bebek, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Ukrayna ordusunun gece boyunca sivilleri paniğe sevk etmek amacıyla Moskova Bölgesinde tam 12 ayrı yerleşime (Domodedovo, Çehov, Dubna, Kaşira, Voskresensk, Pavlovskiy Posad, Odintsovo, Bronnitsı, Ramenskoye, Stupino, Kolomna ve Yegoryevsk) yönelik saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Vali Vorobyov’un aktardığı diğer bilgilere göre, etkisiz hale getirilen İHA'lara ait parçalar bazı sivil bölgelerde hasara yol açtı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 61’i Moskova Bölgesi’nde olmak üzere Rusya genelinde dün geceden bu yana 419 İHA’nın engellendi.
Ukrayna ordusunun Rusya’nın farklı bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırısına misilleme olarak Rus ordusu Ukrayna’da sadece askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.