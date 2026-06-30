https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/koparmasi-700-bin-lira-endemik-tur-olan-niluferi-koparanlar-ceza-odeyecek-1106880251.html
Koparması 700 bin lira: Endemik tür olan nilüferi koparanlar ceza ödeyecek
Koparması 700 bin lira: Endemik tür olan nilüferi koparanlar ceza ödeyecek
Sputnik Türkiye
Abant ve Gölcük'te nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza kesilecek. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T13:31+0300
2026-06-30T13:31+0300
2026-06-30T13:40+0300
yaşam
bolu
gölcük tabiat parkı
ceza
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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde bulunan endemik tür olan nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken parklardaki göllerde yetişen nilüferler, çiçek açmaya başladı.Sarı, beyaz ve pembe renklerdeki çiçekleri ile geniş yeşil yaprakları su yüzeyinde güzel görüntü oluşturan nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Koruma altında bulunan nilüfer çiçeğini koparanlara ilgili kanun uyarınca 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.Öte yandan Gölcük ve Abant'ta nilüferlerin zarar görmemesi için ekiplerin denetimleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/koruma-altindaki-ayi-gulu-acti-koparmanin-cezasi-699-bin-425-lira--1106218486.html
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bolu, gölcük tabiat parkı, ceza
bolu, gölcük tabiat parkı, ceza
Koparması 700 bin lira: Endemik tür olan nilüferi koparanlar ceza ödeyecek
13:31 30.06.2026 (güncellendi: 13:40 30.06.2026)
Abant ve Gölcük'te nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza kesilecek.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde bulunan endemik tür olan nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.
Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken parklardaki göllerde yetişen nilüferler, çiçek açmaya başladı.
Sarı, beyaz ve pembe renklerdeki çiçekleri ile geniş yeşil yaprakları su yüzeyinde güzel görüntü oluşturan nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Koruma altında bulunan nilüfer çiçeğini koparanlara ilgili kanun uyarınca 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.
Öte yandan Gölcük ve Abant'ta nilüferlerin zarar görmemesi için ekiplerin denetimleri sürüyor.