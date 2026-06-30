https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/koparmasi-700-bin-lira-endemik-tur-olan-niluferi-koparanlar-ceza-odeyecek-1106880251.html

Koparması 700 bin lira: Endemik tür olan nilüferi koparanlar ceza ödeyecek

Koparması 700 bin lira: Endemik tür olan nilüferi koparanlar ceza ödeyecek

Sputnik Türkiye

Abant ve Gölcük'te nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza kesilecek. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T13:31+0300

2026-06-30T13:31+0300

2026-06-30T13:40+0300

yaşam

bolu

gölcük tabiat parkı

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106880094_0:159:2730:1695_1920x0_80_0_0_637a8ac470b3f1796dbad2cc2b97c88a.jpg

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde bulunan endemik tür olan nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken parklardaki göllerde yetişen nilüferler, çiçek açmaya başladı.Sarı, beyaz ve pembe renklerdeki çiçekleri ile geniş yeşil yaprakları su yüzeyinde güzel görüntü oluşturan nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Koruma altında bulunan nilüfer çiçeğini koparanlara ilgili kanun uyarınca 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.Öte yandan Gölcük ve Abant'ta nilüferlerin zarar görmemesi için ekiplerin denetimleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/koruma-altindaki-ayi-gulu-acti-koparmanin-cezasi-699-bin-425-lira--1106218486.html

bolu

gölcük tabiat parkı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bolu, gölcük tabiat parkı, ceza