https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/koruma-altindaki-ayi-gulu-acti-koparmanin-cezasi-699-bin-425-lira--1106218486.html

Koruma altındaki 'ayı gülü' açtı: Koparmanın cezası 699 bin 425 lira

Koruma altındaki 'ayı gülü' açtı: Koparmanın cezası 699 bin 425 lira

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da koruma altındaki 'ayı gülü' açtı. Bölgeye has olan çiçeği koparmanın cezası ise 699 bin 425 lira. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T12:12+0300

2026-06-03T12:12+0300

2026-06-03T12:12+0300

yaşam

afyonkarahisar

endemik bitki

endemik tür

ceza

para cezası

ayı gülü

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Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde "ayı gülü" ve "kızıl lale" diye bilinen koruma altındaki "Paeonia officinalis" çiçek açtı. Çok önemli ve ender bir endemik tür olan çiçeği koparmanın cezası ise 699 bin 425 lirayı buluyor. Koparmanın cezası yüksek Gülyazı köyündeki Kisra Vadisi'nde çiçek açan kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ve köylüler tarafından korunan ve takip edilen çiçeği, kopararak biyokaçakçılıkta kullananlara 699 bin 425 lira ceza kesiliyor.Köy muhtarı Mesut Altınkaya, gazetecilere, bölgeye has olan şakayıkların korunması için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.Bölgenin foto kapanlarla takip edildiğini anlatan Altınkaya, bitkiyi koparmanın cezası olduğunu dile getirdi. Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Asım Yıldız da ayı gülünün bölge için çok önemli ve ender bir endemik tür olduğunu ifade etti.

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