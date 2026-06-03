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Koruma altındaki 'ayı gülü' açtı: Koparmanın cezası 699 bin 425 lira
Koruma altındaki 'ayı gülü' açtı: Koparmanın cezası 699 bin 425 lira
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da koruma altındaki 'ayı gülü' açtı. Bölgeye has olan çiçeği koparmanın cezası ise 699 bin 425 lira. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
afyonkarahisar
endemik bitki
endemik tür
ceza
para cezası
ayı gülü
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Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde "ayı gülü" ve "kızıl lale" diye bilinen koruma altındaki "Paeonia officinalis" çiçek açtı. Çok önemli ve ender bir endemik tür olan çiçeği koparmanın cezası ise 699 bin 425 lirayı buluyor. Koparmanın cezası yüksek Gülyazı köyündeki Kisra Vadisi'nde çiçek açan kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ve köylüler tarafından korunan ve takip edilen çiçeği, kopararak biyokaçakçılıkta kullananlara 699 bin 425 lira ceza kesiliyor.Köy muhtarı Mesut Altınkaya, gazetecilere, bölgeye has olan şakayıkların korunması için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.Bölgenin foto kapanlarla takip edildiğini anlatan Altınkaya, bitkiyi koparmanın cezası olduğunu dile getirdi. Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Asım Yıldız da ayı gülünün bölge için çok önemli ve ender bir endemik tür olduğunu ifade etti.
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afyonkarahisar, endemik bitki, endemik tür, ceza, para cezası, ayı gülü
afyonkarahisar, endemik bitki, endemik tür, ceza, para cezası, ayı gülü

Koruma altındaki 'ayı gülü' açtı: Koparmanın cezası 699 bin 425 lira

12:12 03.06.2026
© Hüseyin ÜnlüsoyAyı gülü
Ayı gülü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© Hüseyin Ünlüsoy
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Afyonkarahisar'da koruma altındaki 'ayı gülü' açtı. Bölgeye has olan çiçeği koparmanın cezası ise 699 bin 425 lira.
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde "ayı gülü" ve "kızıl lale" diye bilinen koruma altındaki "Paeonia officinalis" çiçek açtı. Çok önemli ve ender bir endemik tür olan çiçeği koparmanın cezası ise 699 bin 425 lirayı buluyor.
© Hüseyin ÜnlüsoyAyı gülü
Ayı gülü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
Ayı gülü
© Hüseyin Ünlüsoy

Koparmanın cezası yüksek

Gülyazı köyündeki Kisra Vadisi'nde çiçek açan kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ve köylüler tarafından korunan ve takip edilen çiçeği, kopararak biyokaçakçılıkta kullananlara 699 bin 425 lira ceza kesiliyor.
Köy muhtarı Mesut Altınkaya, gazetecilere, bölgeye has olan şakayıkların korunması için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.
Bölgenin foto kapanlarla takip edildiğini anlatan Altınkaya, bitkiyi koparmanın cezası olduğunu dile getirdi. Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Asım Yıldız da ayı gülünün bölge için çok önemli ve ender bir endemik tür olduğunu ifade etti.
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