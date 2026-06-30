https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/kongoda-ebolanin-bilancosu-buyuyor-olu-sayisi-377ye-yukseldi-1106887330.html

Kongo'da Ebola'nın bilançosu büyüyor: Ölü sayısı 377'ye yükseldi

Kongo'da Ebola'nın bilançosu büyüyor: Ölü sayısı 377'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını büyümeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre doğrulanan vaka sayısı bin 307'ye, hayatını... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T15:40+0300

2026-06-30T15:40+0300

2026-06-30T15:40+0300

afrika

kuzey kivu

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

ebola

demokratik kongo cumhuriyeti

sağlik

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkedeki teyit edilmiş Ebola vaka sayısının bin 307'ye ulaştığını ve bu sayının 377 ölüm vakasını içerdiğini belirtti. KDC Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü kaynaklarından birinin Fransız medya kuruluşu AFP'ye bildirdiğine göre salgın İturi, Kuzey Kivu ve Güney Kivu'nun ardından dördüncü bir eyalet olan Haut-Uele'ye de sıçradı. Kaynak bu vakanın enfekte bir kişinin İturi'den Hau-Uele'ye seyahat etmesinin ardından gerçekleştiğini söyledi. Yetkililer şu anda bulaşma zincirini takip etmeye ve temaslı kişileri tespit etmeye çalışıyor. Virüsün Haut-Uele’ye yayılması, yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin tüm kuzeydoğusunun tehlike altında olduğu anlamına geliyor. Çatışmaların yaşandığı Ituri eyaleti, mayıs ayında başlayan ve ülkedeki 17. Ebola salgınının merkez üssü konumunda.Ekipman eksikliği ve sağlık çalışanlarına saldırılarBölgede virüs genel olarak, Ebola kurbanlarının bulaşıcı hastalık taşıyan cesetlerinin elle taşındığı cenaze törenlerinde yayıldı. Haftalardır, yerel toplulukların güvensizliğiyle karşı karşıya kalan sağlık çalışanları, ölen kişilerle teması önlemek amacıyla etkilenen bölgelerde güvenli cenaze törenleri düzenlemek için çaba sarf ediyorlar. Ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde cenaze törenleri genellikle birkaç gün sürer ve bu süre zarfında aile üyeleri ve arkadaşlar ölen kişinin cesediyle temas kurarlar; bu da virüsün yayılmasında önemli bir faktördür oluşturur.Al Jazeera'nin de bildirdiğine göre bölgede görev yapan sağlık çalışanları genellikle yeterli ekipmana sahip değil ve yerel halkın saldırılarına maruz kalıyorlar. Önlemlere muhalefetten tepkiCumartesi günü hükümet, salgının yayılmasıyla mücadele kapsamında ülkenin başkenti Kinşasa da dahil olmak üzere dört ilde halka açık toplantıları yasakladı. Bu kararın, 8 temmuzda Kinşasa’da anayasa reformuna karşı planlanan protesto öncesinde alınması, muhalefet temsilcilerinin bu yasağı 'siyasi amaçlı' olarak nitelendirmesine sebep oldu.

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kuzey kivu

demokratik kongo cumhuriyeti

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afrika, kuzey kivu, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ebola, demokratik kongo cumhuriyeti