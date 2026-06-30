https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abd-hava-kuvvetleri-duyurdu-b-2-bombardiman-ucagindan-ilk-kez-lrasm-fuzesi-firlatildi-1106877077.html
ABD Hava Kuvvetleri duyurdu: B-2 bombardıman uçağından ilk kez LRASM füzesi fırlatıldı
ABD Hava Kuvvetleri duyurdu: B-2 bombardıman uçağından ilk kez LRASM füzesi fırlatıldı
Sputnik Türkiye
ABD Hava Kuvvetleri, yakın zamanda gerçekleştirilen bir askeri tatbikat kapsamında, B-2 Spirit stratejik bombardıman uçağından ilk kez uzun menzilli LRASM... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T11:16+0300
2026-06-30T11:16+0300
2026-06-30T11:15+0300
savunma
abd
b-2 spirit
füze
abd hava kuvvetleri
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ABD Pasifik Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Pasifik Hava Kuvvetleri, Mariana Adaları'nın kuzeyinde gerçekleştirilen tatbikatta, B-2 Spirit bombardıman uçağı kullanarak hedef bir geminin batırılmasını başarıyla test etti” denildi.Operasyonda B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağının, radar izi düşük AGM-158C LRASM (Uzun Menzilli Gemisavar Füzesi) kullandığı belirtildi.Açıklamada, “LRASM füzesinin B-2 Spirit bombardıman uçağından fırlatılması, Pasifik Hava Kuvvetleri'nin denizden gelebilecek tehditlere karşı koyma kabiliyetinde önemli bir ileri adımı temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.LRASM, düşman gemilerini güvenli bir mesafeden vurmak üzere tasarlanmış, uzun menzilli ve radara yakalanma oranı son derece düşük (hayalet) bir seyir füzesi. ABD Hava Kuvvetleri, daha önce bu füzenin B-2 stratejik bombardıman uçaklarından fırlatılabileceğine dair herhangi bir kabiliyeti kamuoyuyla paylaşmamıştı. Bu testle birlikte B-2'nin deniz hedeflerine karşı vuruş gücü ilk kez resmiyet kazanmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/kiev-rejiminin-moskova-bolgesine-iha-saldirisi-6-aylik-bebek-hayatini-kaybetti-1106872416.html
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abd, b-2 spirit, füze, abd hava kuvvetleri
abd, b-2 spirit, füze, abd hava kuvvetleri
ABD Hava Kuvvetleri duyurdu: B-2 bombardıman uçağından ilk kez LRASM füzesi fırlatıldı
ABD Hava Kuvvetleri, yakın zamanda gerçekleştirilen bir askeri tatbikat kapsamında, B-2 Spirit stratejik bombardıman uçağından ilk kez uzun menzilli LRASM gemisavar füzesinin fırlatıldığını kamuoyuna resmen duyurdu.
ABD Pasifik Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Pasifik Hava Kuvvetleri, Mariana Adaları'nın kuzeyinde gerçekleştirilen tatbikatta, B-2 Spirit bombardıman uçağı kullanarak hedef bir geminin batırılmasını başarıyla test etti” denildi.
Operasyonda B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağının, radar izi düşük AGM-158C LRASM (Uzun Menzilli Gemisavar Füzesi) kullandığı belirtildi.
Açıklamada, “LRASM füzesinin B-2 Spirit bombardıman uçağından fırlatılması, Pasifik Hava Kuvvetleri'nin denizden gelebilecek tehditlere karşı koyma kabiliyetinde önemli bir ileri adımı temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.
LRASM, düşman gemilerini güvenli bir mesafeden vurmak üzere tasarlanmış, uzun menzilli ve radara yakalanma oranı son derece düşük (hayalet) bir seyir füzesi. ABD Hava Kuvvetleri, daha önce bu füzenin B-2 stratejik bombardıman uçaklarından fırlatılabileceğine dair herhangi bir kabiliyeti kamuoyuyla paylaşmamıştı. Bu testle birlikte B-2'nin deniz hedeflerine karşı vuruş gücü ilk kez resmiyet kazanmış oldu.