https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/turkiye-kavrulacak-sicakliklar-rekor-kiracak-gunesin-altinda-50-dereceye-dikkat-1106822114.html
Türkiye kavrulacak, sıcaklıklar rekor kıracak: Güneşin altında 50 dereceye dikkat
Türkiye kavrulacak, sıcaklıklar rekor kıracak: Güneşin altında 50 dereceye dikkat
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yeni haftada aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. Yarın 31 derece olan İstanbul'daki sıcaklık Salı günü tavan yapacak. Bazı yerlerdeyse sıcaklık... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T09:53+0300
2026-06-28T09:53+0300
2026-06-28T09:53+0300
yaşam
hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü
i̇stanbul
aşırı sıcaklar
bugün hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106739857_0:0:596:335_1920x0_80_0_0_a8916fac60f4e5b301021e5450486682.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Hava daha da ısınıyorYeni haftadaysa sıcaklıklar tırmanışa geçecek.İstanbul'da bugün kuzeyli rüzgarlar etkisi sıcaklık 30, yarın ise 31 derece. Megakent Salı günü 35 dereceyi görecek.Marmara Bölgesi'nin genelinde hava güneşli. Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece.İç Anadolu'nun da çoğu yerinde 30-32 derece olan sıcaklık, Çarşamba günü 36-37'lere çıkacak.Ege'de rüzgar sert esiyor. Gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'daki yüzde 70 bağıl nem, sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor.Termometreler 50 dereceyi görecekAkdeniz Bölgesi genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derece. Güneş altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi geçiyor.Karadeniz'de de hava güneşli. Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık Salıdan itibaren 4-5 derece artacak.Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık Çarşamba 40 dereceyi aşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/pariste-asiri-sicaklar-can-almaya-devam-ediyor-109-kisi-hayatini-kaybetti-1106819886.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106739857_75:0:522:335_1920x0_80_0_0_31195f6286c57f76969e86518996bb36.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul, aşırı sıcaklar, bugün hava durumu
hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul, aşırı sıcaklar, bugün hava durumu
Türkiye kavrulacak, sıcaklıklar rekor kıracak: Güneşin altında 50 dereceye dikkat
Türkiye'de yeni haftada aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. Yarın 31 derece olan İstanbul'daki sıcaklık Salı günü tavan yapacak. Bazı yerlerdeyse sıcaklık 50 dereceye kadar yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yeni haftadaysa sıcaklıklar tırmanışa geçecek.
İstanbul'da bugün kuzeyli rüzgarlar etkisi sıcaklık 30, yarın ise 31 derece. Megakent Salı günü 35 dereceyi görecek.
Marmara Bölgesi'nin genelinde hava güneşli. Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece.
İç Anadolu'nun da çoğu yerinde 30-32 derece olan sıcaklık, Çarşamba günü 36-37'lere çıkacak.
Ege'de rüzgar sert esiyor. Gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'daki yüzde 70 bağıl nem, sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor.
Termometreler 50 dereceyi görecek
Akdeniz Bölgesi genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derece. Güneş altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi geçiyor.
Karadeniz'de de hava güneşli. Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık Salıdan itibaren 4-5 derece artacak.
Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık Çarşamba 40 dereceyi aşacak.