https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/istanbulda-260-yildir-deprem-uretmeyen-segmente-dikkat-cekti-istanbul-icin-buyuk-deprem-kapida-mi-1106884283.html

İstanbul'da 260 yıldır deprem üretmeyen segmente dikkat çekti: İstanbul için büyük deprem kapıda mı sorusuna yanıt verdi

İstanbul'da 260 yıldır deprem üretmeyen segmente dikkat çekti: İstanbul için büyük deprem kapıda mı sorusuna yanıt verdi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 260 yıldır deprem üretmeyen segmente dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, farklı deprem senaryolarını açıkladı. İstanbul'un eksik halkası nerede... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T14:11+0300

2026-06-30T14:11+0300

2026-06-30T14:11+0300

türki̇ye

osman bektaş

i̇stanbul

çınarcık

tekirdağ

deprem

olası istanbul depremi

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'İstanbul depreminin eksik halkası nerede?' diyen ve 260 yıldır deprem üretmeyen segmente dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, "Levha hareketi yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca değil, Çınarcık, Orta Marmara ve Tekirdağ çukurları çevresindeki faylar arasında da paylaşılıyor olabilir. Aradaki segment, orta büyüklükte depremlerle kısmen gerilim boşaltıyor olabilir” ifadelerini kullandı. Marmara’da tehlikenin sürdüğünü belirten Bektaş "İstanbul için saat doldu, büyük deprem kapıda söylemi çağdaş deprem bilimiyle uyuşmaz. Deprem için kesin zaman verilemez” dedi.İstanbul depreminin eksik halkası nerede?Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, “İstanbul depreminin eksiķ halkası nerede?” sorusunu cevapladı. Yaptığı açıklamada, "1766'dan bu yana yaklaşık 260 yıl geçti. Buna rağmen, batıda 1912 ve 2011–2025 deprem dizisi ile doğuda 1963 ve 1999 depremleri arasında kalan segment henüz büyük bir deprem üretmedi” diyen Prof. Dr. Bektaş, şunları dile getirdi: "Levha hareketi yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca değil, Çınarcık, Orta Marmara ve Tekirdağ çukurları çevresindeki tali faylar arasında da paylaşılıyor olabilir. Aradaki segment, tamamen kilitli olmak yerine fay sürünmesi (creep) ve orta büyüklükte depremlerle kısmen gerilim boşaltıyor olabilir."İstanbul için büyük deprem kapıda mı?Bektaş açıklamaları şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/mta-13-yil-sonra-haritayi-guncelledi-diri-fay-sayisi-700e-yukseldi-1106684839.html

türki̇ye

i̇stanbul

çınarcık

tekirdağ

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osman bektaş, i̇stanbul, çınarcık, tekirdağ, deprem, olası istanbul depremi