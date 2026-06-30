https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/istanbulda-260-yildir-deprem-uretmeyen-segmente-dikkat-cekti-istanbul-icin-buyuk-deprem-kapida-mi-1106884283.html
İstanbul'da 260 yıldır deprem üretmeyen segmente dikkat çekti: İstanbul için büyük deprem kapıda mı sorusuna yanıt verdi
İstanbul'da 260 yıldır deprem üretmeyen segmente dikkat çekti: İstanbul için büyük deprem kapıda mı sorusuna yanıt verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 260 yıldır deprem üretmeyen segmente dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, farklı deprem senaryolarını açıkladı. İstanbul'un eksik halkası nerede... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T14:11+0300
2026-06-30T14:11+0300
2026-06-30T14:11+0300
türki̇ye
osman bektaş
i̇stanbul
çınarcık
tekirdağ
deprem
olası istanbul depremi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069553734_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_5aa6169e676269763dcdad21242a9c4f.jpg
'İstanbul depreminin eksik halkası nerede?' diyen ve 260 yıldır deprem üretmeyen segmente dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, "Levha hareketi yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca değil, Çınarcık, Orta Marmara ve Tekirdağ çukurları çevresindeki faylar arasında da paylaşılıyor olabilir. Aradaki segment, orta büyüklükte depremlerle kısmen gerilim boşaltıyor olabilir” ifadelerini kullandı. Marmara’da tehlikenin sürdüğünü belirten Bektaş "İstanbul için saat doldu, büyük deprem kapıda söylemi çağdaş deprem bilimiyle uyuşmaz. Deprem için kesin zaman verilemez” dedi.İstanbul depreminin eksik halkası nerede?Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, “İstanbul depreminin eksiķ halkası nerede?” sorusunu cevapladı. Yaptığı açıklamada, "1766'dan bu yana yaklaşık 260 yıl geçti. Buna rağmen, batıda 1912 ve 2011–2025 deprem dizisi ile doğuda 1963 ve 1999 depremleri arasında kalan segment henüz büyük bir deprem üretmedi” diyen Prof. Dr. Bektaş, şunları dile getirdi: "Levha hareketi yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca değil, Çınarcık, Orta Marmara ve Tekirdağ çukurları çevresindeki tali faylar arasında da paylaşılıyor olabilir. Aradaki segment, tamamen kilitli olmak yerine fay sürünmesi (creep) ve orta büyüklükte depremlerle kısmen gerilim boşaltıyor olabilir."İstanbul için büyük deprem kapıda mı?Bektaş açıklamaları şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/mta-13-yil-sonra-haritayi-guncelledi-diri-fay-sayisi-700e-yukseldi-1106684839.html
türki̇ye
i̇stanbul
çınarcık
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069553734_38:0:686:486_1920x0_80_0_0_46291860bba4fa1590c14611cac473a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
osman bektaş, i̇stanbul, çınarcık, tekirdağ, deprem, olası istanbul depremi
osman bektaş, i̇stanbul, çınarcık, tekirdağ, deprem, olası istanbul depremi
İstanbul'da 260 yıldır deprem üretmeyen segmente dikkat çekti: İstanbul için büyük deprem kapıda mı sorusuna yanıt verdi
İstanbul'da 260 yıldır deprem üretmeyen segmente dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, farklı deprem senaryolarını açıkladı. İstanbul'un eksik halkası nerede sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Bektaş, 'İstanbul için saat doldu, büyük deprem kapıda' görüşüne ise karşı çıktı.
'İstanbul depreminin eksik halkası nerede?' diyen ve 260 yıldır deprem üretmeyen segmente dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, "Levha hareketi yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca değil, Çınarcık, Orta Marmara ve Tekirdağ çukurları çevresindeki faylar arasında da paylaşılıyor olabilir. Aradaki segment, orta büyüklükte depremlerle kısmen gerilim boşaltıyor olabilir” ifadelerini kullandı. Marmara’da tehlikenin sürdüğünü belirten Bektaş "İstanbul için saat doldu, büyük deprem kapıda söylemi çağdaş deprem bilimiyle uyuşmaz. Deprem için kesin zaman verilemez” dedi.
İstanbul depreminin eksik halkası nerede?
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, “İstanbul depreminin eksiķ halkası nerede?” sorusunu cevapladı. Yaptığı açıklamada, "1766'dan bu yana yaklaşık 260 yıl geçti. Buna rağmen, batıda 1912 ve 2011–2025 deprem dizisi ile doğuda 1963 ve 1999 depremleri arasında kalan segment henüz büyük bir deprem üretmedi” diyen Prof. Dr. Bektaş, şunları dile getirdi:
"Levha hareketi yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca değil, Çınarcık, Orta Marmara ve Tekirdağ çukurları çevresindeki tali faylar arasında da paylaşılıyor olabilir. Aradaki segment, tamamen kilitli olmak yerine fay sürünmesi (creep) ve orta büyüklükte depremlerle kısmen gerilim boşaltıyor olabilir."
İstanbul için büyük deprem kapıda mı?
Bektaş açıklamaları şöyle sürdürdü:
“Eğer bu mekanizmalar etkiliyse, yalnızca 1766'dan beri geçen süreye dayanarak "250 yıllık İstanbul deprem periyodu doldu" sonucuna varmak yanıltıcı olabilir. Marmara'nın deprem tehlikesi sürmektedir; ancak bunu anlamak için tek bir modele değil, tüm jeolojik ve jeofizik verilere birlikte bakmak gerekir. "İstanbul için saat doldu, büyük deprem kapıda" söylemi çağdaş deprem bilimiyle uyuşmaz. Deprem için kesin zaman verilemez."