https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/mta-13-yil-sonra-haritayi-guncelledi-diri-fay-sayisi-700e-yukseldi-1106684839.html

MTA 13 yıl sonra haritayı güncelledi: Diri fay sayısı 700'e yükseldi

MTA 13 yıl sonra haritayı güncelledi: Diri fay sayısı 700'e yükseldi

Sputnik Türkiye

MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası, 13 yıl aradan sonra güncellendi. Yeni çalışmada 2013 yılında 485 olarak kaydedilen diri fay sayısı... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T10:37+0300

2026-06-22T10:37+0300

2026-06-22T10:50+0300

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mta

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Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası-2026, Bilimsel Etkinlikler Haftası ve kurumun 91. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda kamuoyuyla paylaşıldı.Tanıtım toplantısında konuşan MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, 2022 yılında yatırım programına alınan güncelleme projesinin kapsamlı saha çalışmaları ve akademik araştırmalar sonucunda tamamlandığını söyledi.Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktıYeni haritada dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri, Türkiye genelindeki diri fay sayısındaki artış oldu.Vedat Yanık, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:"2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak."Deprem risk analizlerinde kullanılacakMTA tarafından hazırlanan güncel harita ve sayısal veri tabanının, başta deprem tehlike analizleri olmak üzere birçok stratejik alanda kullanılacağı belirtildi.Küresel ölçekte enerji, maden ve kritik ham madde rekabetinin giderek arttığını belirten Yanık, yer bilimlerinin önemine dikkat çekti.Yanık konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Artan enerji ihtiyacı, sürdürülebilir kaynak yönetimi, iklim değişikliği ve kritik hammaddelere yönelik amansız rekabet, yerbilimlerinin stratejik önemini her geçen gün daha da artırıyor. MTA, bu yeni dünya düzeninde de en ön safta yer alarak modern teknolojilerle desteklenen yerli, yenilikçi ve çevreye duyarlı arama faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor."Türkiye'nin Alp-Himalaya orojenez kuşağında yer aldığına işaret eden Yanık, aktif tektonik yapının güncel verilerle ortaya konulmasının yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik olduğunu söyledi.Yanık, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:"Bugün, kuruluş yıl dönümümüzü taçlandıran son derece hayati bir ulusal veri altyapısını, 'Türkiye Diri Fay Haritası-2026' sürümünü yayımlamanın gururunu paylaşıyoruz. Alp-Himalaya orojenez kuşağında yer alan ülkemiz için aktif tektonik yapının güncel ve doğru verilerle ortaya konulması, yalnızca bilimsel bir çalışma değil, ulusal güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve afet risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluktur."Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte sorgulama yöntemiGüncellenen Türkiye Diri Fay Haritası sonrası vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında, yaşadıkları bölgenin aktif faylara yakınlığı geliyor.AFAD tarafından sunulan hizmet kapsamında vatandaşlar, evlerinin veya bulundukları konumun aktif fay hattı üzerinde olup olmadığını ya da en yakın diri faya olan mesafesini çevrim içi olarak sorgulayabiliyor.Aktif fay hattı sorgulaması, AFAD'ın Türkiye Diri Fay Haritası sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sorgulama işlemi için e-Devlet hesabıyla giriş yapılması gerekiyor. Vatandaşlar, "https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml" adresi üzerinden konum bazlı inceleme yapabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/afad-duyurdu-karadenizde-deprem-1106683123.html

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