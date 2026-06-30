https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/israilli-haham-israil-genelkurmay-baskanina-lanetli-adi-sani-yok-olasica-dedi-1106881020.html

İsrailli Haham, İsrail Genelkurmay Başkanı'na ‘lanetli’, ‘adı sanı yok olasıca’ dedi

İsrailli Haham, İsrail Genelkurmay Başkanı'na ‘lanetli’, ‘adı sanı yok olasıca’ dedi

Sputnik Türkiye

İsrail'de askerlik yapmayı dini gerekçelerle reddeden Ultra-Ortodoks (Haredi) topluluğun dini liderlerinden Haham Arye Yazdi, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T12:54+0300

2026-06-30T12:54+0300

2026-06-30T12:54+0300

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Haredilerin yoğun olarak yaşadığı Bnei Brak kentinde askere gitmeyi reddettiği için gözaltına alınan Ultra-Ortodoks öğrencilerle dayanışma için dün gece gösteri düzenlendi.Ordu yönetmeliklerine aykırı şekilde üniformalarına "Mesih rozeti" takan bazı askerlere disiplin cezası verilmesini eleştiren Haham Yazdi gösterideki konuşmasında, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e yönelik şu ifadeleri kullandı: ‘Orduya yazılmayın’Haredi topluluğuna askere gitmemeleri çağrısını yineleyen Haham Yazdi, "Bu ordunun tek amacı Tevrat’ı, inancı ve Mesih düşüncesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Buna kanmayın, orduya yazılmayın" dedi.Öte yandan haberde, İsrail’in en aşırı sağcı koalisyon hükümetinin bileşenlerinden Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Arye Deri'ye bazı protestocuların "hain" diye tepki gösterdiği aktarıldı.Yeditoh Ahronot gazetesi ise Haham Yazdi’nin bağlı bulunduğu Bnei Brak’taki Tevrat Okulu’nun devletten on binlerce dolar destek aldığını yazdı.Haredilerin askere alınması tartışmasıİsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.Bu karara İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bahceli-askeri-hastaneler-yeniden-acilmali-ordu-bunyesine-katilmali-1106874130.html

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