https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bahceli-askeri-hastaneler-yeniden-acilmali-ordu-bunyesine-katilmali-1106874130.html
Bahçeli: Askeri hastaneler yeniden açılmalı, ordu bünyesine katılmalı
Bahçeli: Askeri hastaneler yeniden açılmalı, ordu bünyesine katılmalı
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli, "Askeri hastaneler yeniden açılmalı, ordu bünyesine katılmalı" dedi. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T10:57+0300
2026-06-30T10:57+0300
2026-06-30T10:58+0300
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor:
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mhp, devlet bahçeli, tbmm, nato, milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp, devlet bahçeli, tbmm, nato, milliyetçi hareket partisi (mhp)
Bahçeli: Askeri hastaneler yeniden açılmalı, ordu bünyesine katılmalı
10:57 30.06.2026 (güncellendi: 10:58 30.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, "Askeri hastaneler yeniden açılmalı, ordu bünyesine katılmalı" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor:
Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye bugün NATO'nun önündeki kritik başlıkların tam kalbindedir.
Kurgulanan küresel satrancın tam ortasında Türkiye Cumhuriyeti devleti anıt gibi yükselmektedir. Başkent Ankara'yı hesaba katmadan yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözü kapalı ilerlemeye benzer. Türk savunma sanayiinin üretim kudretini dışarıda bırakan her denklem eksik kalmaya mahkumdur.
Askeri hastaneler yeniden açılmalı, ordu bünyesine katılmalı. Askeri hekim ordusu bir gerekliliktir.
Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir.