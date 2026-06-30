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İslam Memiş: Gümüş 13 Temmuz’da yeni bir hikaye mi yazacak?
İslam Memiş: Gümüş 13 Temmuz’da yeni bir hikaye mi yazacak?
Sputnik Türkiye
Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında yatırım aracı olarak gümüşün piyasalardaki seyrini değerlendirdi. Memiş, "ABD hükümetinin ocak ayında... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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Orta Doğu'daki gelişmeler altın, gümüş ve petrolde dalgalanmalar yaratırken piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında yatırım aracı olarak gümüşün seyrini değerlendirdi.Memiş, köşesinde şunları kaydetti:
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i̇slam memiş, gümüş
i̇slam memiş, gümüş

İslam Memiş: Gümüş 13 Temmuz’da yeni bir hikaye mi yazacak?

07:45 30.06.2026
© AAGümüş madeni
Gümüş madeni - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA
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Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında yatırım aracı olarak gümüşün piyasalardaki seyrini değerlendirdi. Memiş, "ABD hükümetinin ocak ayında Section 232 kapsamında yayınladığı yerli yatırımcıyı koruma genelgesinde 180 günlük süre 13 Temmuz’da doluyor" dedi.
Orta Doğu'daki gelişmeler altın, gümüş ve petrolde dalgalanmalar yaratırken piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında yatırım aracı olarak gümüşün seyrini değerlendirdi.
Memiş, köşesinde şunları kaydetti:
Ondan sebep 13 Temmuz’da ‘emtia savaşları’ tekrar başlayabilir. Küresel emtia piyasalarında kartların yeniden dağıtılması, yeniden ‘emtia milliyetçiliği’ni konuşacağımız sürecin kapıları açılabilir.
Bu tarihte ABD ülkeye girecek yabancı bakır, gümüş ve nadir toprak elementlerine karşı ‘fiyat taban uygulaması’ başlatabilir. Eğer bu hamle devreye girerse, Çin’in ucuz maliyetli üretimine karşı rekabet edemeyen ABD’li madencilik hisselerinde sert yükselişler yaşanabilir. Aynı zamanda gümüş ve bakır fiyatlarının yükseliş trendini hızlandırmasını görebiliriz.
Küresel borç sorununun büyümesi, doların dolaşımının yüzde 80’den yüzde 57’te gerilemesi gibi nedenler merkez bankalarının güvenli liman arayışına itti. Gümüş stoğu yapan merkez bankaları, uzun vadede fiyatların yukarı girmesini öngördüğü gibi gümüşü para olarak da düşünüyor. 2025 yılında küresel gümüş üretimi 835 milyon ons seviyesinde gerçekleşmişti.
Türkiye gümüş hamlesi için son çıkışta! Türkiye’de çok ciddi gümüş yatırımcısı var. Hem fiziki hem de kâğıt üzerinden. Ancak fiziki gümüşe veya yatırımcılarına bugüne kadar hak ettikleri desteğin gelmediğini düşünüyorum. Hazır ons gümüş 59 dolar seviyesine gerilemişken, umarım bu fırsatları tekrar kaçırmayız!
Türkiye’de 2025’de ons altın yüzde 87, gram altın yüzde 110, ons gümüş yüzde 150, gram gümüş yüzde 200 kazandırdığını unutmamak gerek! “Bu sadece 2025’de olmuştur” diyebilirsiniz. Hayır, son 5 yılın şampiyonu altın değil, gümüştür. İnternetten 5 dakika araştırmanız yeterli.
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