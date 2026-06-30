İslam Memiş: Gümüş 13 Temmuz’da yeni bir hikaye mi yazacak?

Türkiye gümüş hamlesi için son çıkışta! Türkiye’de çok ciddi gümüş yatırımcısı var. Hem fiziki hem de kâğıt üzerinden. Ancak fiziki gümüşe veya yatırımcılarına bugüne kadar hak ettikleri desteğin gelmediğini düşünüyorum. Hazır ons gümüş 59 dolar seviyesine gerilemişken, umarım bu fırsatları tekrar kaçırmayız!