https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/ingiltere-hukumeti-paramount-warner-bros-birlesmesine-mudahale-etmeye-hazir-1106889556.html

İngiltere hükümeti, Paramount-Warner Bros. birleşmesine müdahale etmeye hazır

İngiltere hükümeti, Paramount-Warner Bros. birleşmesine müdahale etmeye hazır

Sputnik Türkiye

İngiltere hükümeti, Paramount Skydance’in Warner Bros. Discovery’yi satın alma planına itiraz edebileceğini işaret etti. Detaylar haberde...

2026-06-30T16:20+0300

2026-06-30T16:20+0300

2026-06-30T16:20+0300

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İngiliz Kültür Bakanı Lisa Nandy, Amerika merekzli CNN’e yaptığı açıklamada Amerikalı film yapım ve dağıtım ortaklığı Paramount'un CNN, HBO, Warner Bros. film stüdyosu ve diğer Warner Bros. Discovery varlıklarını devralma girişimine karşı “müdahale etmeye meyilli” olduğunu belirtti.Birçok ülkede regülatör onayı aldıParamount, anlaşma için birçok ülkede regülatör onayı almıştı. Özellikle ABD'de Adalet Bakanlığı, haziran ayında herhangi bir taviz istemeden anlaşmayı onaylamıştı.Paramount, anlaşmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde (eylül sonuna kadar) tamamlanmasını beklediğini açıklamıştı. Şirketler arası entegrasyon toplantıları ise aylardır devam ediyor.Gelişmeye ilişkin CNN’in sorusunu yanıtlayan Paramount sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/halka-filminin-samarasi-daveigh-chasein-olum-nedeni-aciklandi-1106883796.html

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