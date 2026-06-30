https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/ingiltere-hukumeti-paramount-warner-bros-birlesmesine-mudahale-etmeye-hazir-1106889556.html
İngiltere hükümeti, Paramount-Warner Bros. birleşmesine müdahale etmeye hazır
İngiltere hükümeti, Paramount-Warner Bros. birleşmesine müdahale etmeye hazır
Sputnik Türkiye
İngiltere hükümeti, Paramount Skydance’in Warner Bros. Discovery’yi satın alma planına itiraz edebileceğini işaret etti. Detaylar haberde...
2026-06-30T16:20+0300
2026-06-30T16:20+0300
2026-06-30T16:20+0300
ekonomi̇
paramount pictures
warner bros
i̇ngiltere
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106857843_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b4ccf7755118e0e09a438cf520149c6.jpg
İngiliz Kültür Bakanı Lisa Nandy, Amerika merekzli CNN’e yaptığı açıklamada Amerikalı film yapım ve dağıtım ortaklığı Paramount'un CNN, HBO, Warner Bros. film stüdyosu ve diğer Warner Bros. Discovery varlıklarını devralma girişimine karşı “müdahale etmeye meyilli” olduğunu belirtti.Birçok ülkede regülatör onayı aldıParamount, anlaşma için birçok ülkede regülatör onayı almıştı. Özellikle ABD'de Adalet Bakanlığı, haziran ayında herhangi bir taviz istemeden anlaşmayı onaylamıştı.Paramount, anlaşmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde (eylül sonuna kadar) tamamlanmasını beklediğini açıklamıştı. Şirketler arası entegrasyon toplantıları ise aylardır devam ediyor.Gelişmeye ilişkin CNN’in sorusunu yanıtlayan Paramount sözcüsü şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/halka-filminin-samarasi-daveigh-chasein-olum-nedeni-aciklandi-1106883796.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106857843_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d38125b543f4b0966382f7d1980b5ccb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
paramount pictures, warner bros, i̇ngiltere, haberler
paramount pictures, warner bros, i̇ngiltere, haberler
İngiltere hükümeti, Paramount-Warner Bros. birleşmesine müdahale etmeye hazır
İngiltere hükümeti, Paramount Skydance’in Warner Bros. Discovery’yi satın alma planına itiraz edebileceğini işaret etti.
İngiliz Kültür Bakanı Lisa Nandy, Amerika merekzli CNN’e yaptığı açıklamada Amerikalı film yapım ve dağıtım ortaklığı Paramount'un CNN, HBO, Warner Bros. film stüdyosu ve diğer Warner Bros. Discovery varlıklarını devralma girişimine karşı “müdahale etmeye meyilli” olduğunu belirtti.
İngiltere’de hükümet yetkilileri, ‘müdahale etmeye meyilli’ anlamına gelen ‘minded to’ “minded to” ifadesini, yasal adımları atmadan önce harekete geçeceklerini duyurmak için kullanıyor.
Birçok ülkede regülatör onayı aldı
Paramount, anlaşma için birçok ülkede regülatör onayı almıştı. Özellikle ABD'de Adalet Bakanlığı, haziran ayında herhangi bir taviz istemeden anlaşmayı onaylamıştı.
Paramount, anlaşmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde (eylül sonuna kadar) tamamlanmasını beklediğini açıklamıştı. Şirketler arası entegrasyon toplantıları ise aylardır devam ediyor.
Gelişmeye ilişkin CNN’in sorusunu yanıtlayan Paramount sözcüsü şu açıklamayı yaptı:
İngiltere dahil tüm ilgili hükümet kurumları ve otoritelerle yapıcı diyaloğumuzun devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Önerdiğimiz işlemin İngiltere’de medya çoğulculuğu açısından herhangi bir sorun yaratmadığına inanıyoruz ve açıklanan işlem takvimimize olan güvenimizi koruyoruz.