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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/ingiltere-hukumeti-paramount-warner-bros-birlesmesine-mudahale-etmeye-hazir-1106889556.html
İngiltere hükümeti, Paramount-Warner Bros. birleşmesine müdahale etmeye hazır
İngiltere hükümeti, Paramount-Warner Bros. birleşmesine müdahale etmeye hazır
Sputnik Türkiye
İngiltere hükümeti, Paramount Skydance’in Warner Bros. Discovery’yi satın alma planına itiraz edebileceğini işaret etti. Detaylar haberde...
2026-06-30T16:20+0300
2026-06-30T16:20+0300
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İngiliz Kültür Bakanı Lisa Nandy, Amerika merekzli CNN’e yaptığı açıklamada Amerikalı film yapım ve dağıtım ortaklığı Paramount'un CNN, HBO, Warner Bros. film stüdyosu ve diğer Warner Bros. Discovery varlıklarını devralma girişimine karşı “müdahale etmeye meyilli” olduğunu belirtti.Birçok ülkede regülatör onayı aldıParamount, anlaşma için birçok ülkede regülatör onayı almıştı. Özellikle ABD'de Adalet Bakanlığı, haziran ayında herhangi bir taviz istemeden anlaşmayı onaylamıştı.Paramount, anlaşmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde (eylül sonuna kadar) tamamlanmasını beklediğini açıklamıştı. Şirketler arası entegrasyon toplantıları ise aylardır devam ediyor.Gelişmeye ilişkin CNN’in sorusunu yanıtlayan Paramount sözcüsü şu açıklamayı yaptı:
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paramount pictures, warner bros, i̇ngiltere, haberler
paramount pictures, warner bros, i̇ngiltere, haberler

İngiltere hükümeti, Paramount-Warner Bros. birleşmesine müdahale etmeye hazır

16:20 30.06.2026
© Zeynep DemirDowning Street 10 Numara
Downing Street 10 Numara - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© Zeynep Demir
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İngiltere hükümeti, Paramount Skydance’in Warner Bros. Discovery’yi satın alma planına itiraz edebileceğini işaret etti.
İngiliz Kültür Bakanı Lisa Nandy, Amerika merekzli CNN’e yaptığı açıklamada Amerikalı film yapım ve dağıtım ortaklığı Paramount'un CNN, HBO, Warner Bros. film stüdyosu ve diğer Warner Bros. Discovery varlıklarını devralma girişimine karşı “müdahale etmeye meyilli” olduğunu belirtti.
İngiltere’de hükümet yetkilileri, ‘müdahale etmeye meyilli’ anlamına gelen ‘minded to’ “minded to” ifadesini, yasal adımları atmadan önce harekete geçeceklerini duyurmak için kullanıyor.

Birçok ülkede regülatör onayı aldı

Paramount, anlaşma için birçok ülkede regülatör onayı almıştı. Özellikle ABD'de Adalet Bakanlığı, haziran ayında herhangi bir taviz istemeden anlaşmayı onaylamıştı.
Paramount, anlaşmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde (eylül sonuna kadar) tamamlanmasını beklediğini açıklamıştı. Şirketler arası entegrasyon toplantıları ise aylardır devam ediyor.
Gelişmeye ilişkin CNN’in sorusunu yanıtlayan Paramount sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

İngiltere dahil tüm ilgili hükümet kurumları ve otoritelerle yapıcı diyaloğumuzun devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Önerdiğimiz işlemin İngiltere’de medya çoğulculuğu açısından herhangi bir sorun yaratmadığına inanıyoruz ve açıklanan işlem takvimimize olan güvenimizi koruyoruz.

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