https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/halka-filminin-samarasi-daveigh-chasein-olum-nedeni-aciklandi-1106883796.html

'Halka' filminin Samara'sı Daveigh Chase’in ölüm nedeni açıklandı

'Halka' filminin Samara'sı Daveigh Chase’in ölüm nedeni açıklandı

Sputnik Türkiye

'Halka' ve 'Lilo & Stiç' filmleriyle tanınan ABD’li oyuncu Daveigh Chase’in ölüm nedeninin AIDS olduğu açıklandı. 35 yaşındaki oyuncunun ölümünde ayrıca çoklu... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T13:49+0300

2026-06-30T13:49+0300

2026-06-30T13:49+0300

yaşam

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samara

los angeles

daveigh chase

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'Halka' filmindeki Samara rolüyle tanınan ABD’li oyuncu Daveigh Chase’in ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapıldı.Los Angeles County Adli Tıp Kurumu, Chase’in ölüm nedenini AIDS olarak açıkladı. Açıklamada ayrıca “kronik çoklu madde kullanımı” da önemli etkenler arasında gösterildi ve ölüm “doğal” olarak sınıflandırıldı.35 yaşındaki oyuncu, 16 Haziran’da Los Angeles’ta bir hastanede hayatını kaybetmişti. Ailesi, Chase’in ölümünden önce Los Angeles’ta erkek arkadaşıyla birlikte bir arabada yaşadığını belirtmişti.Chase’in menajeri ise daha önce yaptığı açıklamada oyuncunun menenjit geçirdiğini ve buna bağlı olarak sepsis nedeniyle öldüğünü ifade etmişti.Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Chase, Genç Cadı Sabrina (Sabrina the Teenage Witch) ile televizyon kariyerine adım atmış, ardından “Donnie Darko” ve “Halka” gibi yapımlarla uluslararası tanınırlık kazanmıştı. 2002 yapımı “Lilo & Stiç” filminde Lilo karakterine sesiyle hayat veren Chase, bu rolüyle büyük çıkış yakalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/halka-filminin-samarasi-daveigh-chase-35-yasinda-hayatini-kaybetti-1106593060.html

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