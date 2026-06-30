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'Halka' filminin Samara'sı Daveigh Chase’in ölüm nedeni açıklandı
'Halka' filminin Samara'sı Daveigh Chase’in ölüm nedeni açıklandı
Sputnik Türkiye
'Halka' ve 'Lilo & Stiç' filmleriyle tanınan ABD’li oyuncu Daveigh Chase’in ölüm nedeninin AIDS olduğu açıklandı. 35 yaşındaki oyuncunun ölümünde ayrıca çoklu... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T13:49+0300
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'Halka' filmindeki Samara rolüyle tanınan ABD’li oyuncu Daveigh Chase’in ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapıldı.Los Angeles County Adli Tıp Kurumu, Chase’in ölüm nedenini AIDS olarak açıkladı. Açıklamada ayrıca “kronik çoklu madde kullanımı” da önemli etkenler arasında gösterildi ve ölüm “doğal” olarak sınıflandırıldı.35 yaşındaki oyuncu, 16 Haziran’da Los Angeles’ta bir hastanede hayatını kaybetmişti. Ailesi, Chase’in ölümünden önce Los Angeles’ta erkek arkadaşıyla birlikte bir arabada yaşadığını belirtmişti.Chase’in menajeri ise daha önce yaptığı açıklamada oyuncunun menenjit geçirdiğini ve buna bağlı olarak sepsis nedeniyle öldüğünü ifade etmişti.Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Chase, Genç Cadı Sabrina (Sabrina the Teenage Witch) ile televizyon kariyerine adım atmış, ardından “Donnie Darko” ve “Halka” gibi yapımlarla uluslararası tanınırlık kazanmıştı. 2002 yapımı “Lilo &amp; Stiç” filminde Lilo karakterine sesiyle hayat veren Chase, bu rolüyle büyük çıkış yakalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/halka-filminin-samarasi-daveigh-chase-35-yasinda-hayatini-kaybetti-1106593060.html
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abd, samara, los angeles, daveigh chase
abd, samara, los angeles, daveigh chase

'Halka' filminin Samara'sı Daveigh Chase’in ölüm nedeni açıklandı

13:49 30.06.2026
© AP PhotoDaveigh Chase
Daveigh Chase - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AP Photo
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'Halka' ve 'Lilo & Stiç' filmleriyle tanınan ABD’li oyuncu Daveigh Chase’in ölüm nedeninin AIDS olduğu açıklandı. 35 yaşındaki oyuncunun ölümünde ayrıca çoklu madde kullanımı da etkili faktörler arasında yer aldı.
'Halka' filmindeki Samara rolüyle tanınan ABD’li oyuncu Daveigh Chase’in ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapıldı.
Los Angeles County Adli Tıp Kurumu, Chase’in ölüm nedenini AIDS olarak açıkladı. Açıklamada ayrıca “kronik çoklu madde kullanımı” da önemli etkenler arasında gösterildi ve ölüm “doğal” olarak sınıflandırıldı.
35 yaşındaki oyuncu, 16 Haziran’da Los Angeles’ta bir hastanede hayatını kaybetmişti. Ailesi, Chase’in ölümünden önce Los Angeles’ta erkek arkadaşıyla birlikte bir arabada yaşadığını belirtmişti.
Chase’in menajeri ise daha önce yaptığı açıklamada oyuncunun menenjit geçirdiğini ve buna bağlı olarak sepsis nedeniyle öldüğünü ifade etmişti.
Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Chase, Genç Cadı Sabrina (Sabrina the Teenage Witch) ile televizyon kariyerine adım atmış, ardından “Donnie Darko” ve “Halka” gibi yapımlarla uluslararası tanınırlık kazanmıştı. 2002 yapımı “Lilo & Stiç” filminde Lilo karakterine sesiyle hayat veren Chase, bu rolüyle büyük çıkış yakalamıştı.
Daveigh Chase - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
DÜNYA
Halka filminin Samara'sı Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti
17 Haziran , 22:36
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