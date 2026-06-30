İlişkilerde şanssız mısınız? DNA’nız da etkili olabilir
© AP Photo / Charlie Riedelaşk, çift, sevgililer günü, romantik, evlilik teklifi, dolunay, ABD
© AP Photo / Charlie Riedel
Abone ol
Bilim insanları, miras aldığınız genlerin, partnerinizden ayrılma ihtimalinizi önemli ölçüde etkileyebileceğini ortaya koydu.
Oslo Üniversitesi Sosyologlarından baş araştırmacı Ruth Eva Jorgensen, "Kaderimiz genlerimizde değil ama bir ilişki bir yapbozsa, genetik bazı parçaları oluşturuyor ve ayrılık riskini etkileyebiliyor" derken ekledi
Bu parçaların toplamı, bazılarımızın ayrılık riskini biraz daha yüksek ya da düşük kılabiliyor.
Araştırmacılar, yüksek eğitim seviyesi, daha yüksek yaşam memnuniyeti ve çocuk sahibi olmayı ileri yaşlara erteleme gibi genetik özelliklerin daha istikrarlı ilişkilere yol açtığını tespit etti.
Öte yandan sigara içme eğilimi, risk alma ve erken yaşta cinsel hayata başlama gibi genetik yatkınlıkları olan kişilerde ilişki bitişi riski daha yüksek çıktı.
Araştırmacılar, “tek bir ‘boşanma geni’” olmadığını özellikle vurguladı. Bunun yerine binlerce küçük genetik varyasyonun bir araya gelerek ilişkinin sürme ihtimalini etkilediği belirtildi.
Genetik yatkınlıklar ve ilişki istikrarı
Çalışma, Norveç'teki dünyanın en büyük aile sağlığı çalışmalarından biri olan Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study’nin verileriyle yapıldı. Araştırmacılar tek tek genler yerine 'poligenik skorlar' yani binlerce genetik varyantın birleşik etkisi kullandı.
Sonuçlar şöyle oldu:
Eğitim seviyesi, öznel iyi oluş ve geç yaşta ilk çocuk sahibi olma genetik puanı yüksek kişilerde ayrılık ihtimali ‘daha düşük’.
Sigara ve erken cinsel deneyim genetik puanı yüksek kişilerde ayrılık riski ‘hafifçe artıyor’.
Beklenmedik bir bulgu: Nevrotiklik (kaygılı ve hassas kişilik) genetik yatkınlığı olanlarda ayrılık riski biraz ‘daha düşük’ çıktı.
Jorgensen bu duruma şöyle açıklık getirdi:
"Normalde nevrotiklik ayrılık riskini artırır diye düşünülür. Ancak biraz daha kaygılı ve hassas insanlar, ilişkinin sağladığı güvenliğe daha çok ihtiyaç duyabiliyor."
Kardeş karşılaştırmasıyla doğrulama
Araştırmacılar, aynı ailede büyüyen kardeşleri karşılaştırarak çevresel etkenleri büyük ölçüde dışladı. Aynı ortamda büyüyen kardeşler arasındaki genetik farklar, ilişki sonuçlarıyla örtüştüğünde genlerin rolü, araştırmacılara göre daha net ortaya çıktı.
Genetik varyantlar, kadınlarda ilişki bitişi farklarının yaklaşık yüzde 9’unu, erkeklerde ise yüzde 3'ünü açıklıyor. Yani genetik etki var ama çok büyük değil.
Jorgensen, çevresel faktörlerin hala çok daha belirleyici olduğunu ekledi:
Aynı genetik varyantlar, hayat boyu karşılaştığınız ortam, fırsatlar ve ilişkilere göre farklı etki gösterebiliyor. Genler bizi farklı kılıyor ama hayat hikayemiz, çevremiz, seçtiğimiz partner ve aldığımız kararlarla birlikte çalışıyor.