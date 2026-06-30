https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/iliskilerde-sanssiz-misiniz-dnaniz-da-etkili-olabilir-1106884433.html

İlişkilerde şanssız mısınız? DNA’nız da etkili olabilir

İlişkilerde şanssız mısınız? DNA’nız da etkili olabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, miras aldığınız genlerin, partnerinizden ayrılma ihtimalinizi önemli ölçüde etkileyebileceğini ortaya koydu. Ayrıntılar haberde...

2026-06-30T14:13+0300

2026-06-30T14:13+0300

2026-06-30T14:13+0300

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Oslo Üniversitesi Sosyologlarından baş araştırmacı Ruth Eva Jorgensen, "Kaderimiz genlerimizde değil ama bir ilişki bir yapbozsa, genetik bazı parçaları oluşturuyor ve ayrılık riskini etkileyebiliyor" derken eklediAraştırmacılar, yüksek eğitim seviyesi, daha yüksek yaşam memnuniyeti ve çocuk sahibi olmayı ileri yaşlara erteleme gibi genetik özelliklerin daha istikrarlı ilişkilere yol açtığını tespit etti.Öte yandan sigara içme eğilimi, risk alma ve erken yaşta cinsel hayata başlama gibi genetik yatkınlıkları olan kişilerde ilişki bitişi riski daha yüksek çıktı.Araştırmacılar, “tek bir ‘boşanma geni’” olmadığını özellikle vurguladı. Bunun yerine binlerce küçük genetik varyasyonun bir araya gelerek ilişkinin sürme ihtimalini etkilediği belirtildi.Genetik yatkınlıklar ve ilişki istikrarıÇalışma, Norveç'teki dünyanın en büyük aile sağlığı çalışmalarından biri olan Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study’nin verileriyle yapıldı. Araştırmacılar tek tek genler yerine 'poligenik skorlar' yani binlerce genetik varyantın birleşik etkisi kullandı.Sonuçlar şöyle oldu:Jorgensen bu duruma şöyle açıklık getirdi:Kardeş karşılaştırmasıyla doğrulamaAraştırmacılar, aynı ailede büyüyen kardeşleri karşılaştırarak çevresel etkenleri büyük ölçüde dışladı. Aynı ortamda büyüyen kardeşler arasındaki genetik farklar, ilişki sonuçlarıyla örtüştüğünde genlerin rolü, araştırmacılara göre daha net ortaya çıktı.Genetik varyantlar, kadınlarda ilişki bitişi farklarının yaklaşık yüzde 9’unu, erkeklerde ise yüzde 3'ünü açıklıyor. Yani genetik etki var ama çok büyük değil.Jorgensen, çevresel faktörlerin hala çok daha belirleyici olduğunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/dogum-kilosu-bobrek-dayanikliligini-belirliyor-olabilir-1106883164.html

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i̇kili ilişkiler, dna, oslo, norveç