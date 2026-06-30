https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/dogum-kilosu-bobrek-dayanikliligini-belirliyor-olabilir-1106883164.html
Doğum kilosu, böbrek dayanıklılığını belirliyor olabilir
Doğum kilosu, böbrek dayanıklılığını belirliyor olabilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, doğum kilosunun ekstrem dayanıklılık sporlarında böbrek sağlığını belirleyebileceğini ortaya koydu. Ayrıntılar haberde...
2026-06-30T13:32+0300
2026-06-30T13:32+0300
2026-06-30T13:32+0300
sağlik
doğum
kilo
böbrek
araştırma
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Ultramaraton koşucuları üzerinde yapılan bir çalışma, 'doğumda çok küçük veya çok büyük kiloda' doğan sporcuların yarış sonrası böbreklerinde daha fazla stres oluştuğunu gösterdi. Normal kabul edilen orta değer olan yaklaşık 3.8 kg civarında doğanlarda ise böbrek yükü belirgin şekilde daha azdı.Araştırmacılar, yaş, cinsiyet, hidrasyon durumu, kas hasarı ve yarış koşullarını dikkate aldıktan sonra bile doğum kilosunun böbrek stresi için anlamlı bir öngörücü olduğunu tespit etti ve ana bulgular şunlar oldu:Yarış öncesi ve sonrası ölçüldüKanada, İngiltere ve ABD’li araştırmacılar, 44 ultramaraton sporcusunu (15 kadın, 29 erkek) iki aşırı yarışta inceledi: Yarış öncesi ve sonrası kan örneklerinde kreatinin (böbrek fonksiyon göstergesi) ve miyoglobin (kas hasarı göstergesi) seviyeleri ölçüldü. İstatistiksel analizde doğum kilosu, böbrek stresi üzerindeki bağımsız etkisini korudu.Sıcak ortam, böbrekleri daha fazla zorladı (kreatinin artışı yaklaşık 2 kat fazlaydı).Soğuk ortam, daha fazla kas hasarına yol açtı.Doğum kilosu 2.5 kg’ın altında olan tüm sporcularda klinik açıdan böbrek hasarı şüphesi uyandıracak kreatinin yükselmeleri görüldü.Ne anlama geliyor?Araştırmacılar, böbrek 'rezervinin' büyük ölçüde doğumdan önce belirlendiğini ve ömür boyu egzersizin bile bunu tamamen telafi edemediğini söylüyor. Bu bulgu, bazı insanların ekstrem fiziksel stresi neden daha iyi tolere ettiğini kısmen açıklayabilir.Ancak araştırmacılar net bir uyarıda bulunuyor: Bu sonuçlar egzersizden uzak durmak için bir sebep değil. Herkes doğum kilosunu bilmeyebilir ve bu bilgi yetişkinlikteki performansı belirleyen tek faktör değildir. Böbrek sorunu şüphesi olanlar doktora danışmalı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/yeni-arastirma-ilk-6-ay-anne-sutu-alan-cocuklarda-dikkat-cekici-fark-1106863429.html
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doğum, kilo, böbrek, araştırma
doğum, kilo, böbrek, araştırma
Doğum kilosu, böbrek dayanıklılığını belirliyor olabilir
Yeni bir araştırma, doğum kilosunun ekstrem dayanıklılık sporlarında böbrek sağlığını belirleyebileceğini ortaya koydu.
Ultramaraton koşucuları üzerinde yapılan bir çalışma, 'doğumda çok küçük veya çok büyük kiloda' doğan sporcuların yarış sonrası böbreklerinde daha fazla stres oluştuğunu gösterdi. Normal kabul edilen orta değer olan yaklaşık 3.8 kg civarında doğanlarda ise böbrek yükü belirgin şekilde daha azdı.
Araştırmacılar, yaş, cinsiyet, hidrasyon durumu, kas hasarı ve yarış koşullarını dikkate aldıktan sonra bile doğum kilosunun böbrek stresi için anlamlı bir öngörücü olduğunu tespit etti ve ana bulgular şunlar oldu:
Böbreklerin süzme birimler
i (nefronlar), gebeliğin 36'ncı haftasında tamamlanıyor ve ömür boyu yenilenmiyor. Rahim içi büyüme geriliği yaşayan bebeklerde bu birim sayısı az olabiliyor.
Çok yüksek doğum kilosu ise
(genellikle annedeki yüksek kan şekeriyle ilişkili) böbrek yapılarını olumsuz etkileyebiliyor.
Bu etki, profesyonel ultramaratoncular gibi
aşırı antrenmanlı kişilerde bile görülüyor.
Yarış öncesi ve sonrası ölçüldü
Kanada, İngiltere ve ABD’li araştırmacılar, 44 ultramaraton sporcusunu (15 kadın, 29 erkek) iki aşırı yarışta inceledi:
Finlandiya Lapland’teki karlı ve soğuk Arktik ultramaratonu
(yaklaşık 300 km) ile İspanya'daki sıcak çöl koşusu
(yaklaşık 230 km).
Yarış öncesi ve sonrası kan örneklerinde kreatinin (böbrek fonksiyon göstergesi) ve miyoglobin (kas hasarı göstergesi) seviyeleri ölçüldü. İstatistiksel analizde doğum kilosu, böbrek stresi üzerindeki bağımsız etkisini korudu.
Sıcak ortam, böbrekleri daha fazla zorladı (kreatinin artışı yaklaşık 2 kat fazlaydı).
Soğuk ortam, daha fazla kas hasarına yol açtı.
Doğum kilosu 2.5 kg’ın altında olan tüm sporcularda klinik açıdan böbrek hasarı şüphesi uyandıracak kreatinin yükselmeleri görüldü.
Araştırmacılar, böbrek 'rezervinin' büyük ölçüde doğumdan önce belirlendiğini ve ömür boyu egzersizin bile bunu tamamen telafi edemediğini söylüyor. Bu bulgu, bazı insanların ekstrem fiziksel stresi neden daha iyi tolere ettiğini kısmen açıklayabilir.
Ancak araştırmacılar net bir uyarıda bulunuyor: Bu sonuçlar egzersizden uzak durmak için bir sebep değil. Herkes doğum kilosunu bilmeyebilir ve bu bilgi yetişkinlikteki performansı belirleyen tek faktör değildir. Böbrek sorunu şüphesi olanlar doktora danışmalı.