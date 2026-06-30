https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/hararet-yapan-araca-acele-mudahale-hastanelik-etti-olumden-dondu--1106882143.html
Hararet yapan araca acele müdahale hastanelik etti: Ölümden döndü
Hararet yapan araca acele müdahale hastanelik etti: Ölümden döndü
Sputnik Türkiye
Erzurum'da hararet yapan aracına motor soğumadan müdahale eden adam devir daim hortumundan fışkıran suyla ağır yaralandı. Yüzü ve vücudunda ikinci derece... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T13:23+0300
2026-06-30T13:23+0300
2026-06-30T13:23+0300
sağlik
erzurum
yanık
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Erzurum'da torunlarıyla birlikte arabasıyla seyahat eden 61 yaşındaki Lütfü Korkmaz, hararet yapan aracına motor soğumadan müdahale edince devir daim hortumundan fışkıran sıcak suyla ağır yaralandı. Torunları sıcakta beklemesin derken hastanelik olan yaşlı adamın yüzünde ve vücudunda 2. derece yanıklar meydana geldi. Bir anda fışkıran sıcak su yüzünü ve vücudunu yaktıOltu'da yaşayan 61 yaşındaki 5 çocuk babası inşaat ustası Lütfü Korkmaz'ın kullandığı otomobil, bir süre önce torunlarıyla Erzurum il merkezinden Oltu ilçesine gittiği sırada hararet yaptı.Aracını yol kenarına çeken Korkmaz, sıcakta torunlarını bekletmemek için aceleyle aracın çalışmayan fan tesisatını kontrol etti. Bu sırada motorun aşırı ısınması sonucu devir daim hortumu patladı. Karnı, göğsü, yüzü ile vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Korkmaz, ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.Hastanede tedavisi süren Korkmaz, "Arabanın harareti yükselince fan devreye girmedi, kontrol edeyim derken hortum patladı, antifriz yüzüme geldi. Aceleci davrandım, motorun soğumasını beklemedim. Bekleseydim bunlar yaşanmayacaktı. Kaputu açtım, fişleri kontrol ettiğim sırada devir daim hortumu patladı." dedi. Korkmaz, vücudunda derin yanıklar oluştuğunu ifade ederek, başına gelen olayın aceleciliğinden kaynaklandığını dile getirdi.Hararet yapan araca nasıl müdahale edilmeli?Motor ustası Cengiz Kocaoğlu da hararet yapan aracın motorunun durdurulmadan güvenli alanda bekletilmesi gerektiğini söyleyerek, "Hararet durumunda kalorifer açılmalı, araç güvenli alanda bekletilerek motorun soğuması sağlanmalıdır. Kesinlikle hararet yapan araca müdahale edilmemeli. Hararet yapan aracın su haznesindeki yüksek basınç nedeniyle fışkıran sıcak su hem araca hem de şahsa zarar verir. Zamanla eskiyen ve yıpranan hortumlarda su kaçağı oluşur, su kaçağı da hararete neden olur. Bu tarz durumlarda ise sürücünün müdahale etmemesi gerekir, mutlaka uzman kişilerden yardım alarak aracı servise götürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ambulans-iki-tirla-carpisti-nakil-yapilan-hasta-hayatini-kaybetti-1106737807.html
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erzurum, yanık
Hararet yapan araca acele müdahale hastanelik etti: Ölümden döndü
Erzurum'da hararet yapan aracına motor soğumadan müdahale eden adam devir daim hortumundan fışkıran suyla ağır yaralandı. Yüzü ve vücudunda ikinci derece yanıklar meydana gelen yaşlı adam herkesi uyardı.
Erzurum'da torunlarıyla birlikte arabasıyla seyahat eden 61 yaşındaki Lütfü Korkmaz, hararet yapan aracına motor soğumadan müdahale edince devir daim hortumundan fışkıran sıcak suyla ağır yaralandı. Torunları sıcakta beklemesin derken hastanelik olan yaşlı adamın yüzünde ve vücudunda 2. derece yanıklar meydana geldi.
Bir anda fışkıran sıcak su yüzünü ve vücudunu yaktı
Oltu'da yaşayan 61 yaşındaki 5 çocuk babası inşaat ustası Lütfü Korkmaz'ın kullandığı otomobil, bir süre önce torunlarıyla Erzurum il merkezinden Oltu ilçesine gittiği sırada hararet yaptı.
Aracını yol kenarına çeken Korkmaz, sıcakta torunlarını bekletmemek için aceleyle aracın çalışmayan fan tesisatını kontrol etti. Bu sırada motorun aşırı ısınması sonucu devir daim hortumu patladı. Karnı, göğsü, yüzü ile vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Korkmaz, ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavisi süren Korkmaz, "Arabanın harareti yükselince fan devreye girmedi, kontrol edeyim derken hortum patladı, antifriz yüzüme geldi. Aceleci davrandım, motorun soğumasını beklemedim. Bekleseydim bunlar yaşanmayacaktı. Kaputu açtım, fişleri kontrol ettiğim sırada devir daim hortumu patladı." dedi. Korkmaz, vücudunda derin yanıklar oluştuğunu ifade ederek, başına gelen olayın aceleciliğinden kaynaklandığını dile getirdi.
Hararet yapan araca nasıl müdahale edilmeli?
Motor ustası Cengiz Kocaoğlu da hararet yapan aracın motorunun durdurulmadan güvenli alanda bekletilmesi gerektiğini söyleyerek, "Hararet durumunda kalorifer açılmalı, araç güvenli alanda bekletilerek motorun soğuması sağlanmalıdır. Kesinlikle hararet yapan araca müdahale edilmemeli. Hararet yapan aracın su haznesindeki yüksek basınç nedeniyle fışkıran sıcak su hem araca hem de şahsa zarar verir. Zamanla eskiyen ve yıpranan hortumlarda su kaçağı oluşur, su kaçağı da hararete neden olur. Bu tarz durumlarda ise sürücünün müdahale etmemesi gerekir, mutlaka uzman kişilerden yardım alarak aracı servise götürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.