https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ambulans-iki-tirla-carpisti-nakil-yapilan-hasta-hayatini-kaybetti-1106737807.html

Ambulans iki tırla çarpıştı: Nakil yapılan hasta hayatını kaybetti

Ambulans iki tırla çarpıştı: Nakil yapılan hasta hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kütahya'da nakil yapılan bir hastayı taşıyan ambulans iki tıra çarptı. Kazada ambulansta bulunan hasta hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

kütahya

ambulans

kaza

trafik kazası

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Antalya'dan İstanbul'a hasta nakli yapan özel bir şirkete ait ambulans Kütahya'da iki tıra çarptı. Kazada, ambulansta bulunan hasta Türkan Dabandıoğlu hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. İki tıra çarptı, ambulanstaki hasta kurtarılamadıŞükrü Ş. idaresindeki Antalya'dan İstanbul'a hasta nakli yapan 41 HZ 258 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde aynı istikamete giden M.A. yönetimindeki 03 AIF 157 plakalı tıra, ardından da park halindeki başka bir tıra çarptı.Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ambulansla nakli yapılan hasta Türkan Dabandıoğlu'nun (71), olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralılar ambulansta sıkıştıAmbulansta sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Şükrü Ş. ile sağlıkçılar Hilal T, Ahmet S. ve hasta yakını Nihal Dabandıoğlu, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Dabandıoğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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kütahya, ambulans, kaza, trafik kazası