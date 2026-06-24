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Ambulans iki tırla çarpıştı: Nakil yapılan hasta hayatını kaybetti
Ambulans iki tırla çarpıştı: Nakil yapılan hasta hayatını kaybetti
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Kütahya'da nakil yapılan bir hastayı taşıyan ambulans iki tıra çarptı. Kazada ambulansta bulunan hasta hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kütahya
ambulans
kaza
trafik kazası
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Antalya'dan İstanbul'a hasta nakli yapan özel bir şirkete ait ambulans Kütahya'da iki tıra çarptı. Kazada, ambulansta bulunan hasta Türkan Dabandıoğlu hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. İki tıra çarptı, ambulanstaki hasta kurtarılamadıŞükrü Ş. idaresindeki Antalya'dan İstanbul'a hasta nakli yapan 41 HZ 258 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde aynı istikamete giden M.A. yönetimindeki 03 AIF 157 plakalı tıra, ardından da park halindeki başka bir tıra çarptı.Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ambulansla nakli yapılan hasta Türkan Dabandıoğlu'nun (71), olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralılar ambulansta sıkıştıAmbulansta sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Şükrü Ş. ile sağlıkçılar Hilal T, Ahmet S. ve hasta yakını Nihal Dabandıoğlu, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Dabandıoğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kagithanede-ambulans-motosikletle-carpisti-devrilen-aracta-4-kisi-yaralandi-1106290543.html
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kütahya, ambulans, kaza, trafik kazası
kütahya, ambulans, kaza, trafik kazası

Ambulans iki tırla çarpıştı: Nakil yapılan hasta hayatını kaybetti

10:08 24.06.2026
© Muharrem CinKütahya
Kütahya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© Muharrem Cin
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Kütahya'da nakil yapılan bir hastayı taşıyan ambulans iki tıra çarptı. Kazada ambulansta bulunan hasta hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Antalya'dan İstanbul'a hasta nakli yapan özel bir şirkete ait ambulans Kütahya'da iki tıra çarptı. Kazada, ambulansta bulunan hasta Türkan Dabandıoğlu hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

İki tıra çarptı, ambulanstaki hasta kurtarılamadı

Şükrü Ş. idaresindeki Antalya'dan İstanbul'a hasta nakli yapan 41 HZ 258 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde aynı istikamete giden M.A. yönetimindeki 03 AIF 157 plakalı tıra, ardından da park halindeki başka bir tıra çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ambulansla nakli yapılan hasta Türkan Dabandıoğlu'nun (71), olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar ambulansta sıkıştı

Ambulansta sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Şükrü Ş. ile sağlıkçılar Hilal T, Ahmet S. ve hasta yakını Nihal Dabandıoğlu, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Dabandıoğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kağıthane İmrahor Caddesi'nde ihbara giderken motosikletle çarpışan ambulans devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
TÜRKİYE
Kağıthane'de ambulans motosikletle çarpıştı: Devrilen araçta 4 kişi yaralandı
5 Haziran , 17:38
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