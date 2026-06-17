https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/halka-filminin-samarasi-daveigh-chase-35-yasinda-hayatini-kaybetti-1106593060.html
Halka filminin Samara'sı Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti
Halka filminin Samara'sı Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Korku filmi Halka'da (The Ring) Samara Morgan rolüyle tanınan Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T22:36+0300
2026-06-17T22:36+0300
2026-06-17T22:36+0300
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Ünlü oyuncu Daveigh Chase, menenjit ve kan dolaşımındaki enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun, ayın başlarında yetersiz beslenme nedeniyle Los Angeles'ta hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Daveigh Chase kimdir?Kariyerindeki çıkışını 2002 yılında 'Lilo & Stitch' filmindeki Lilo Pelekai karakteriyle yapan Chase, seslendirme performansıyla Annie Ödülü kazanmıştı. Sinema kariyerinde ise 'Halka' (The Ring) korku filmindeki Samara Morgan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
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korku, korku filmi, korku romanı, sinema, yabancı sinema, sinema filmi, sinema salonu, ölüm, ölüm nedeni
Halka filminin Samara'sı Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti
Korku filmi Halka'da (The Ring) Samara Morgan rolüyle tanınan Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Daveigh Chase, menenjit ve kan dolaşımındaki enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.
35 yaşındaki oyuncunun, ayın başlarında yetersiz beslenme nedeniyle Los Angeles'ta hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kariyerindeki çıkışını 2002 yılında 'Lilo & Stitch' filmindeki Lilo Pelekai karakteriyle yapan Chase, seslendirme performansıyla Annie Ödülü kazanmıştı. Sinema kariyerinde ise 'Halka' (The Ring) korku filmindeki Samara Morgan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.