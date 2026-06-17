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Halka filminin Samara'sı Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti
Halka filminin Samara'sı Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Korku filmi Halka'da (The Ring) Samara Morgan rolüyle tanınan Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T22:36+0300
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Ünlü oyuncu Daveigh Chase, menenjit ve kan dolaşımındaki enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun, ayın başlarında yetersiz beslenme nedeniyle Los Angeles'ta hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Daveigh Chase kimdir?Kariyerindeki çıkışını 2002 yılında 'Lilo &amp; Stitch' filmindeki Lilo Pelekai karakteriyle yapan Chase, seslendirme performansıyla Annie Ödülü kazanmıştı. Sinema kariyerinde ise 'Halka' (The Ring) korku filmindeki Samara Morgan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
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Halka filminin Samara'sı Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti

22:36 17.06.2026
© AP PhotoDaveigh Chase
Daveigh Chase - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AP Photo
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Korku filmi Halka'da (The Ring) Samara Morgan rolüyle tanınan Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Daveigh Chase, menenjit ve kan dolaşımındaki enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.
35 yaşındaki oyuncunun, ayın başlarında yetersiz beslenme nedeniyle Los Angeles'ta hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Daveigh Chase kimdir?

Kariyerindeki çıkışını 2002 yılında 'Lilo & Stitch' filmindeki Lilo Pelekai karakteriyle yapan Chase, seslendirme performansıyla Annie Ödülü kazanmıştı. Sinema kariyerinde ise 'Halka' (The Ring) korku filmindeki Samara Morgan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
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