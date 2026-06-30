Güney Kore'de 20 yıl aradan sonra ikinci kadın başbakan: Han Seong-sook kimdir?

1967 doğumlu Han Seong-sook, Sookmyung Kadın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Kariyerine teknoloji gazetecisi olarak başladıktan sonra 1997’de Empas portalının kurucu ekibinde yer aldı. Daha sonra NHN ve Naver’de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 1967 doğumlu Han Seong-sook, Sookmyung Kadın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Kariyerine teknoloji gazetecisi olarak başladıktan sonra 1997’de Empas portalının kurucu ekibinde yer aldı. Daha sonra NHN ve Naver’de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

2017 yılında Naver’in ilk kadın CEO’su olarak tarihe geçti ve beş yıl boyunca şirketin arama motoru işinden e-ticaret, içerik ve platform hizmetlerine genişlemesini başarıyla yönetti. 2022’de CEO’luk görevinden ayrıldıktan sonra Avrupa iş geliştirme sorumlusu ve danışman olarak çalıştı. 2017 yılında Naver’in ilk kadın CEO’su olarak tarihe geçti ve beş yıl boyunca şirketin arama motoru işinden e-ticaret, içerik ve platform hizmetlerine genişlemesini başarıyla yönetti. 2022’de CEO’luk görevinden ayrıldıktan sonra Avrupa iş geliştirme sorumlusu ve danışman olarak çalıştı.

2025’te hükümete geçerek KOBİ Bakanı oldu. Teknoloji ve inovasyon alanındaki deneyimiyle tanınan Han, özellikle yapay zeka (AI) dönüşümü ve startup ekosisteminin güçlendirilmesi konusunda uzman olarak değerlendiriliyor. 2025’te hükümete geçerek KOBİ Bakanı oldu. Teknoloji ve inovasyon alanındaki deneyimiyle tanınan Han, özellikle yapay zeka (AI) dönüşümü ve startup ekosisteminin güçlendirilmesi konusunda uzman olarak değerlendiriliyor.