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Güney Kore'de 20 yıl aradan sonra ikinci kadın başbakan: Han Seong-sook kimdir?
Güney Kore'de 20 yıl aradan sonra ikinci kadın başbakan: Han Seong-sook kimdir?
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Güney Kore'de 20 yıl aradan sonra ikinci kadın başbakan: Han Seong-sook kimdir? Detaylar haberde...
2026-06-30T17:06+0300
2026-06-30T17:06+0300
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Han Seong-sook, Devlet Başkanı Lee Jae-myung döneminde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı olarak görev yapıyordu. Onaylanmasıyla birlikte, Güney Kore’nin yeni başbakanı oldu.Naver’in (Güney Kore’nin en büyük internet şirketlerinden biri) eski yöneticisi olan Han, teknoloji sektöründeki deneyimiyle dikkat çekiyor.Parlamento oylamasında Han’ın ataması kabul edilirken, detaylı oy dağılımı henüz açıklanmadı.Han Seong-sook kimdir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/ispanya-basbakani-sanchezin-esi-ankaraya-gitmek-icin-mahkemeden-ozel-izin-istedi-1106889719.html
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güney kore, başbakan, haberler, kobi̇
güney kore, başbakan, haberler, kobi̇
Güney Kore'de 20 yıl aradan sonra ikinci kadın başbakan: Han Seong-sook kimdir?
17:06 30.06.2026 (güncellendi: 17:09 30.06.2026)
Güney Kore parlamentosu, eski Naver CEO’su Han Seong-sook’un başbakanlık atamasını onayladı.
Han Seong-sook, Devlet Başkanı Lee Jae-myung döneminde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı olarak görev yapıyordu. Onaylanmasıyla birlikte, Güney Kore’nin yeni başbakanı oldu.
Naver’in (Güney Kore’nin en büyük internet şirketlerinden biri) eski yöneticisi olan Han, teknoloji sektöründeki deneyimiyle dikkat çekiyor.
Parlamento oylamasında Han’ın ataması kabul edilirken, detaylı oy dağılımı henüz açıklanmadı.
1967 doğumlu Han Seong-sook, Sookmyung Kadın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Kariyerine teknoloji gazetecisi olarak başladıktan sonra 1997’de Empas portalının kurucu ekibinde yer aldı. Daha sonra NHN ve Naver’de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.
2017 yılında Naver’in ilk kadın CEO’su olarak tarihe geçti ve beş yıl boyunca şirketin arama motoru işinden e-ticaret, içerik ve platform hizmetlerine genişlemesini başarıyla yönetti. 2022’de CEO’luk görevinden ayrıldıktan sonra Avrupa iş geliştirme sorumlusu ve danışman olarak çalıştı.
2025’te hükümete geçerek KOBİ Bakanı oldu. Teknoloji ve inovasyon alanındaki deneyimiyle tanınan Han, özellikle yapay zeka (AI) dönüşümü ve startup ekosisteminin güçlendirilmesi konusunda uzman olarak değerlendiriliyor.
Onaylanmasıyla birlikte, 20 yıl aradan sonra Güney Kore’nin ikinci kadın başbakanı oldu.