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Görevden uzaklaştırılan CHP'li Gökhan Günaydın için karar verildi
Görevden uzaklaştırılan CHP'li Gökhan Günaydın için karar verildi
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TBMM'deki grup başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın görevine geri döndü. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM'deki grup başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın, yeniden görevine döndü. Tedbir kararı kaldırıldıCHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından TBMM'deki Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/chpli-basarir-ve-gunaydinin-grup-baskanvekili-unvanlari-tbmmnin-internet-sitesinden-kaldirildi-1106449627.html
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gökhan günaydın, kemal kılıçdaroğlu, i̇stanbul, chp, tbmm
gökhan günaydın, kemal kılıçdaroğlu, i̇stanbul, chp, tbmm

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Gökhan Günaydın için karar verildi

12:48 30.06.2026
© AA / Harun ÖzalpCHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. Günaydın, başvuru sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. (
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. Günaydın, başvuru sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA / Harun Özalp
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TBMM'deki grup başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın görevine geri döndü.
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM'deki grup başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın, yeniden görevine döndü.

Tedbir kararı kaldırıldı

CHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından TBMM'deki Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi.
CHP'li Başarır ve Günaydın'ın grup başkanvekili ünvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
POLİTİKA
CHP'li Başarır ve Günaydın'ın grup başkanvekili ünvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırıldı
12 Haziran , 10:50
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