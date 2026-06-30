https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/gorevden-uzaklastirilan-chpli-gokhan-gunaydin-icin-karar-verildi-1106880637.html
Görevden uzaklaştırılan CHP'li Gökhan Günaydın için karar verildi
Görevden uzaklaştırılan CHP'li Gökhan Günaydın için karar verildi
Sputnik Türkiye
TBMM'deki grup başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın görevine geri döndü. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T12:48+0300
2026-06-30T12:48+0300
2026-06-30T12:48+0300
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kemal kılıçdaroğlu
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Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM'deki grup başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın, yeniden görevine döndü. Tedbir kararı kaldırıldıCHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından TBMM'deki Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/chpli-basarir-ve-gunaydinin-grup-baskanvekili-unvanlari-tbmmnin-internet-sitesinden-kaldirildi-1106449627.html
türki̇ye
i̇stanbul
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gökhan günaydın, kemal kılıçdaroğlu, i̇stanbul, chp, tbmm
gökhan günaydın, kemal kılıçdaroğlu, i̇stanbul, chp, tbmm
Görevden uzaklaştırılan CHP'li Gökhan Günaydın için karar verildi
TBMM'deki grup başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın görevine geri döndü.
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM'deki grup başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın, yeniden görevine döndü.
CHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından TBMM'deki Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi.