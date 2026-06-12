https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/chpli-basarir-ve-gunaydinin-grup-baskanvekili-unvanlari-tbmmnin-internet-sitesinden-kaldirildi-1106449627.html

CHP'li Başarır ve Günaydın'ın grup başkanvekili ünvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırıldı

CHP'li Başarır ve Günaydın'ın grup başkanvekili ünvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırıldı

Sputnik Türkiye

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın "grup başkanvekili" ünvanları TBMM'nin internet sitesinden... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T10:50+0300

2026-06-12T10:50+0300

2026-06-12T10:50+0300

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ali mahir başarır

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Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın "grup başkanvekili" ünvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırıldı.CHP'den tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen ve partideki tüm görevlerinden uzaklaştırıldıkları duyurulan 9 milletvekiline ilişkin işlemler kapsamında TBMM'de de süreç işletildi.TBMM internet sitesinden kaldırıldıCHP Genel Merkezinin karara ilişkin yazısının TBMM Başkanlığına ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinden de Başarır ve Günaydın'ın "grup başkanvekili" ünvanları silindi.CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti.

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gökhan günaydın, ali mahir başarır, kemal kılıçdaroğlu, bursa, ankara, tbmm, chp