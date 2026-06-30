https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/gercek-suc-ve-seri-katil-dizilerine-takintili-misiniz-bilimsel-aciklama-1106886915.html

Gerçek suç ve ‘seri katil’ dizilerine takıntılı mısınız? Bilimsel açıklama

Gerçek suç ve ‘seri katil’ dizilerine takıntılı mısınız? Bilimsel açıklama

Sputnik Türkiye

Gerçek suç belgeselleri ve seri katil dizileri son yıllarda dizi platformlarında büyük bir patlama yaşadı. Psikologlar 'duygu-merak döngüsü'nü işaret ederken kadınların bu türe neden erkeklerden daha çok düşkün olduğu incelendi.

2026-06-30T15:15+0300

2026-06-30T15:15+0300

2026-06-30T15:15+0300

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Klinik Psikolog Saikishore, WION News'e yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:Saikishore’a göre insanlar doğuştan tehlikeye ve hayatta kalma bilgisine ilgi duyuyor. Gerçek suç belgeselleri, tehlikeli durumları ‘kendi riskimiz olmadan’, güvenli bir şekilde gözlemlememize olanak tanıyor. Ayrıca adalet, cesaret ve mağdur ailelerinin acısı gibi güçlü duygusal unsurlar da izleyiciyi derinden etkiliyor.Duygular ve merak döngüsüİyi bir suç hikayesi izleyiciyi merak, gerilim, korku, şok ve nihayetinde rahatlama duygularından geçiriyor. Saikishore, "En baskın duygu genellikle meraktır. İnsanlar olayın ne olduğunu, neden yaşandığını ve nasıl çözüldüğünü öğrenmek istiyor" diyor.Mağdurlara duyulan sempati ve adaletin yerini bulması da izleyicide güçlü bir tatmin duygusu yaratıyor.Bu takıntı kişiliğimiz hakkında ne söylüyor?Saikishore, "Bu tür yapımları seven insanlar genellikle meraklı, insan psikolojisine ilgi duyan ve karmaşık durumları anlama çabası içinde olan kişilerdir" diyor. Dr. Megha Agarwal da merakın en önemli itici güç olduğunu söylüyor.Seri katiller neden bu kadar çekici?Psikiyatrist Dr. Megha Agarwal, seri katillerin insan beyni için neden bu kadar ilgi çekici olduğunu şöyle açıklıyor:Ayrıca 'morbid merak' denilen 'karanlık tarafa güvenli mesafeden bakma isteği' de bu ilginin önemli bir parçası. İnsan beyni evrimsel olarak tehditleri algılamaya ve anlamaya programlı olduğu için suç ve gizem hikayeleri doğal olarak dikkatimizi çekiyor.Kadınlar ve erkekler farklı mı izliyor?Araştırmalar, kadınların gerçek suç içeriklerini erkeklere göre ‘belirgin şekilde daha fazla’ tükettiğini gösteriyor. Kadınlar bu içerikleri genellikle kişisel güvenlik açısından değerlendiriyor ve tehlike işaretlerini öğrenmeye çalışıyor. Erkekler ise daha çok adli bilim, soruşturma teknikleri ve gizemin çözülme süreciyle ilgileniyor.

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