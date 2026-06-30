https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/gercek-suc-ve-seri-katil-dizilerine-takintili-misiniz-bilimsel-aciklama-1106886915.html
Gerçek suç ve ‘seri katil’ dizilerine takıntılı mısınız? Bilimsel açıklama
Gerçek suç ve ‘seri katil’ dizilerine takıntılı mısınız? Bilimsel açıklama
Sputnik Türkiye
Gerçek suç belgeselleri ve seri katil dizileri son yıllarda dizi platformlarında büyük bir patlama yaşadı. Psikologlar 'duygu-merak döngüsü'nü işaret ederken kadınların bu türe neden erkeklerden daha çok düşkün olduğu incelendi.
2026-06-30T15:15+0300
2026-06-30T15:15+0300
2026-06-30T15:15+0300
yaşam
gerçek suç dizileri
true crime dizileri
polisiye diziler
televizyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106886728_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4da1a0542e0b1baf0b62ce555849d3a3.jpg
Klinik Psikolog Saikishore, WION News'e yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:Saikishore’a göre insanlar doğuştan tehlikeye ve hayatta kalma bilgisine ilgi duyuyor. Gerçek suç belgeselleri, tehlikeli durumları ‘kendi riskimiz olmadan’, güvenli bir şekilde gözlemlememize olanak tanıyor. Ayrıca adalet, cesaret ve mağdur ailelerinin acısı gibi güçlü duygusal unsurlar da izleyiciyi derinden etkiliyor.Duygular ve merak döngüsüİyi bir suç hikayesi izleyiciyi merak, gerilim, korku, şok ve nihayetinde rahatlama duygularından geçiriyor. Saikishore, "En baskın duygu genellikle meraktır. İnsanlar olayın ne olduğunu, neden yaşandığını ve nasıl çözüldüğünü öğrenmek istiyor" diyor.Mağdurlara duyulan sempati ve adaletin yerini bulması da izleyicide güçlü bir tatmin duygusu yaratıyor.Bu takıntı kişiliğimiz hakkında ne söylüyor?Saikishore, "Bu tür yapımları seven insanlar genellikle meraklı, insan psikolojisine ilgi duyan ve karmaşık durumları anlama çabası içinde olan kişilerdir" diyor. Dr. Megha Agarwal da merakın en önemli itici güç olduğunu söylüyor.Seri katiller neden bu kadar çekici?Psikiyatrist Dr. Megha Agarwal, seri katillerin insan beyni için neden bu kadar ilgi çekici olduğunu şöyle açıklıyor:Ayrıca 'morbid merak' denilen 'karanlık tarafa güvenli mesafeden bakma isteği' de bu ilginin önemli bir parçası. İnsan beyni evrimsel olarak tehditleri algılamaya ve anlamaya programlı olduğu için suç ve gizem hikayeleri doğal olarak dikkatimizi çekiyor.Kadınlar ve erkekler farklı mı izliyor?Araştırmalar, kadınların gerçek suç içeriklerini erkeklere göre ‘belirgin şekilde daha fazla’ tükettiğini gösteriyor. Kadınlar bu içerikleri genellikle kişisel güvenlik açısından değerlendiriyor ve tehlike işaretlerini öğrenmeye çalışıyor. Erkekler ise daha çok adli bilim, soruşturma teknikleri ve gizemin çözülme süreciyle ilgileniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kahvede-yeni-bir-onemli-yan-etki-ortaya-cikti-beyin-bagirsak-ekseninde-1106847651.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106886728_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_63cd9f16e81e542929c79286a96e4008.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gerçek suç dizileri, true crime dizileri, polisiye diziler, televizyon
gerçek suç dizileri, true crime dizileri, polisiye diziler, televizyon
Gerçek suç ve ‘seri katil’ dizilerine takıntılı mısınız? Bilimsel açıklama
Gerçek suç belgeselleri ve seri katil dizileri son yıllarda dizi platformlarında büyük bir patlama yaşadı. Yapımlar milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, insanlar neden insan doğasının en karanlık yönleriyle bu kadar ilgileniyor? Bu takıntı kişilik yapımız hakkında ne söylüyor?
Klinik Psikolog Saikishore, WION News'e yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:
Gerçek suç içerikleri sadece şiddet anlatımı değil; gizem, psikoloji ve gerçek insan davranışını bir araya getiriyor. İnsanlar ‘Neden suç işliyorlar?’, ‘Polis bu karmaşık vakaları nasıl çözüyor?’, ‘İnsanları aşırı davranışlara iten faktörler neler?’ gibi sorulara cevap arıyor.
Saikishore’a göre insanlar doğuştan tehlikeye ve hayatta kalma bilgisine ilgi duyuyor. Gerçek suç belgeselleri, tehlikeli durumları ‘kendi riskimiz olmadan’, güvenli bir şekilde gözlemlememize olanak tanıyor. Ayrıca adalet, cesaret ve mağdur ailelerinin acısı gibi güçlü duygusal unsurlar da izleyiciyi derinden etkiliyor.
Duygular ve merak döngüsü
İyi bir suç hikayesi izleyiciyi merak, gerilim, korku, şok ve nihayetinde rahatlama duygularından geçiriyor. Saikishore, "En baskın duygu genellikle meraktır. İnsanlar olayın ne olduğunu, neden yaşandığını ve nasıl çözüldüğünü öğrenmek istiyor" diyor.
Mağdurlara duyulan sempati ve adaletin yerini bulması da izleyicide güçlü bir tatmin duygusu yaratıyor.
Bu takıntı kişiliğimiz hakkında ne söylüyor?
Uzmanlar bu konuda net: Gerçek suç ve seri katil içerikleri izlemek, bir kişiyi agresif veya şiddet yanlısı yapmaz.
Saikishore, "Bu tür yapımları seven insanlar genellikle meraklı, insan psikolojisine ilgi duyan ve karmaşık durumları anlama çabası içinde olan kişilerdir" diyor. Dr. Megha Agarwal da merakın en önemli itici güç olduğunu söylüyor.
Ancak aşırı tüketimde bir risk bulunuyor: İnsanlar zamanla kendilerini ‘sahte bir uzmanlık’
duygusuna kaptırabiliyor.
Seri katiller neden bu kadar çekici?
Psikiyatrist Dr. Megha Agarwal, seri katillerin insan beyni için neden bu kadar ilgi çekici olduğunu şöyle açıklıyor:
Seri katiller, insan olup en temel toplumsal sözleşmeyi ihlal eden paradoksal varlıklar. Bu paradoks, psikolojik olarak karşı konulmaz bir çekim yaratıyor.
Ayrıca 'morbid merak' denilen 'karanlık tarafa güvenli mesafeden bakma isteği' de bu ilginin önemli bir parçası. İnsan beyni evrimsel olarak tehditleri algılamaya ve anlamaya programlı olduğu için suç ve gizem hikayeleri doğal olarak dikkatimizi çekiyor.
Kadınlar ve erkekler farklı mı izliyor?
Araştırmalar, kadınların gerçek suç içeriklerini erkeklere göre ‘belirgin şekilde daha fazla’ tükettiğini gösteriyor. Kadınlar bu içerikleri genellikle kişisel güvenlik açısından değerlendiriyor ve tehlike işaretlerini öğrenmeye çalışıyor. Erkekler ise daha çok adli bilim, soruşturma teknikleri ve gizemin çözülme süreciyle ilgileniyor.