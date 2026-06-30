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Fransız politikacı: Monako'daki suikast girişimi Zelenskiy rejimi tarafından organize edildi 
Fransız politikacı: Monako'daki suikast girişimi Zelenskiy rejimi tarafından organize edildi 
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Fransa Cumhurbaşkanı adayı Philippot, Monako'da Ukraynalı iş insanı Yermolaev'i hedef alan suikast girişiminden Kiev rejimini sorumlu tuttu. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Florian Philippot, Monako'da Ukraynalı iş insanı Vadim Yermolaev'e düzenlenen suikast girişiminin Vladimir Zelenskiy rejimi tarafından organize edildiğini ve fonlandığını savundu.Philippot, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Zelenskiy rejiminin yeni bir aşamaya geçtiği ortada, artık ölümcül saldırılar düzenlemek için doğrudan bize geliyor” ifadelerini kullandı.Fransız politikacı, 2023'ten beri Kiev yaptırımları altında bulunan Yermolayev'e yönelik saldırının ‘doğrudan Zelenskiy tarafından finanse edilmiş olabileceği’ ve ‘Ukrayna özel servislerinin’ ya da ‘Ukrayna yanlısı aşırılıkçı grupların’ olaya karışmış olabileceği görüşünü dile getirdi.Ne olmuştu?Pazartesi akşamı yerel saatle 21.00'de (TSİ 22.00) Monako'daki bir apartmanın giriş holünde meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş, polis tarafından yapılan ilk incelemelerde aynı aileden 3 kişinin yaralandığı, 2’sinin ağır durumda olduğu saptanmıştı.Soruşturma müfettişlerinin incelemesinde güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin olaydan kısa süre önce caddeye sırt çantası ya da paket bıraktığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı tespit edilmişti. Patlayıcı düzeneğin cıvata ve metal bilyelerle dolu olduğu belirlenmişti.
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fransa, monako, patlama, kiev, avrupa, florian philippot, vladimir zelenskiy, ukrayna, haberler
fransa, monako, patlama, kiev, avrupa, florian philippot, vladimir zelenskiy, ukrayna, haberler

Fransız politikacı: Monako'daki suikast girişimi Zelenskiy rejimi tarafından organize edildi 

14:38 30.06.2026
© REUTERS / Alexandre DimouMonako'daki patlama bölgesinde polisler
Monako'daki patlama bölgesinde polisler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
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Fransa Cumhurbaşkanı adayı Philippot, Monako'da Ukraynalı iş insanı Yermolaev'i hedef alan suikast girişiminden Kiev rejimini sorumlu tuttu.
Fransız Vatanseverler Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Florian Philippot, Monako'da Ukraynalı iş insanı Vadim Yermolaev'e düzenlenen suikast girişiminin Vladimir Zelenskiy rejimi tarafından organize edildiğini ve fonlandığını savundu.
Philippot, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Zelenskiy rejiminin yeni bir aşamaya geçtiği ortada, artık ölümcül saldırılar düzenlemek için doğrudan bize geliyor” ifadelerini kullandı.
Fransız politikacı, 2023'ten beri Kiev yaptırımları altında bulunan Yermolayev'e yönelik saldırının ‘doğrudan Zelenskiy tarafından finanse edilmiş olabileceği’ ve ‘Ukrayna özel servislerinin’ ya da ‘Ukrayna yanlısı aşırılıkçı grupların’ olaya karışmış olabileceği görüşünü dile getirdi.

Ne olmuştu?

Pazartesi akşamı yerel saatle 21.00'de (TSİ 22.00) Monako'daki bir apartmanın giriş holünde meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş, polis tarafından yapılan ilk incelemelerde aynı aileden 3 kişinin yaralandığı, 2’sinin ağır durumda olduğu saptanmıştı.
Soruşturma müfettişlerinin incelemesinde güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin olaydan kısa süre önce caddeye sırt çantası ya da paket bıraktığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı tespit edilmişti. Patlayıcı düzeneğin cıvata ve metal bilyelerle dolu olduğu belirlenmişti.
Monako polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
DÜNYA
Monako'da patlama: 3 yaralı
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