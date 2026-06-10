https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/fenerbahcenin-vefat-eden-eski-yoneticisi-dervis-koksal-ozbek-icin-toren-duzenlendi-aziz-yildirim-1106401904.html

Fenerbahçe'nin vefat eden eski yöneticisi Derviş Köksal Özbek için tören düzenlendi: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin vefat eden eski yöneticisi Derviş Köksal Özbek için tören düzenlendi: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, vefat eden eski yöneticilerden Derviş Köksal Özbek için düzenlenen törende gözyaşlarını tutamadı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T15:40+0300

2026-06-10T15:40+0300

2026-06-10T15:40+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

derviş köksal özbek

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Vefat eden Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Derviş Köksal Özbek için tören düzenlendi.Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yöneticiler ile Özbek'in ailesi ve sevenleri katıldı.Burada açıklamada bulunan Aziz Yıldırım, konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.Çok üzüntülü olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kendisiyle 46 yıl önce tanıştım. Uzun yıllar beraber hizmet ettik, çok iyi dostumdu. 1990 yılında Metin Aşık yönetiminde beraber olduk. Ben başkan olunca hep yanımızda yer aldı. Beraber mücadele ettik. Yaptığımız tüm eserlerin altında onun da imzası vardır. Dostum, yol arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Bu camia seni unutmayacak." diye konuştu.Şekip Mosturoğlu ise "Köksal abimizi ebedi yolculuğuna uğurluyoruz, çok üzgünüz. Kendisiyle çalışma fırsatı bulmuş biriyim. Camiaya yön veren düşünceleri hala aklımızda. Onun Fenerbahçe'ye olan aşkı ve hizmetleri hafızalarımızda her zaman yaşamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.Genel sekreter Orhan Demirel de "Derin bir üzüntü yaşıyoruz. Fenerbahçe'ye karşılıksız hizmet etmiş, büyük emek vermiş çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Ailesine, yakın dostlarına ve Fenerbahçe camiasına sabır diliyorum." şeklinde görüş belirtti.Özbek'in cenaze namazı, Kızıltoprak Zühtü Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak.

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aziz yıldırım, fenerbahçe, derviş köksal özbek