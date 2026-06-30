https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/ev-alacaklar-dikkat-guvenli-odeme-sistemi-nedir-zorunlu-mu-kimleri-kapsayacak-1106870560.html

Ev alacaklar dikkat: Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Zorunlu mu? Kimleri kapsayacak?

Ev alacaklar dikkat: Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Zorunlu mu? Kimleri kapsayacak?

Sputnik Türkiye

Tapuda dolandırıcılığı önlemek amacıyla hayata geçirilecek olan Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. Güvenli Ödeme Sistemi... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T08:52+0300

2026-06-30T08:52+0300

2026-06-30T08:52+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

tapu

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Ticaret Bakanlığı, emlak satın alma gibi taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınma tarihinin 1 Ekim 2026'ya ertelendiğini duyurdu.Ev alacaklar için Güvenli Ödeme Sistemi nedir?Ev gibi taşınmaz satışlarında, satış bedelinin güvenli ve eş zamanlı şekilde el değiştirmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bir ödeme altyapısıdır. Sistem sayesinde alıcının ödediği para, tapu devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçemeyecek. Tapuda Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışacak?Satış bedeli, önceden belirlenmiş bankalarda hesap açılarak buralarda bloke edilecek. Vatandaşlar, kendilerine verilen referans numarasıyla e-Devlet üzerinden başvuru yaparak tapu dairesinde işlemlerini başlatacak. İşlemler tamamlandıktan sonra tapu dairesinin onayıyla ödeme satıcının hesabına aktarılacak. Satışta olumsuz bir durum yaşanırsa para güvenli şekilde ödeme hesabında kalacak ve işlem gerçekleşmezse ilgili tarafa iade edilecek. Sistem üzerinden yapılan her işlemde kullanım bedeli alınacak. Kullanım bedeli, satıcıya aktarılan taşınmaz satış bedelinden mahsup edilecek.Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu mu? Kimleri kapsayacak?Sistem taşınmazın mülkiyetini devreden gayrimenkul sahibi (satıcı) ile bu taşınmazı satın alan alıcıyı kapsayacak. Uygulama yalnızca gerçek kişilere değil, tüzel kişiler (şirketler ve benzeri) tarafından yapılan taşınmaz alım-satım işlemlerini de içerecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/1-temmuzda-hayata-gececekti-tapuda-dolandiriciligi-onleyecek-sisteme-gecis-ertelendi--1106799193.html

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