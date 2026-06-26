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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/1-temmuzda-hayata-gececekti-tapuda-dolandiriciligi-onleyecek-sisteme-gecis-ertelendi--1106799193.html
1 Temmuz'da hayata geçecekti: Tapuda dolandırıcılığı önleyecek sisteme geçiş ertelendi
1 Temmuz'da hayata geçecekti: Tapuda dolandırıcılığı önleyecek sisteme geçiş ertelendi
Sputnik Türkiye
Tapuda dolandırıcılığı önlemek amacıyla hayata geçirilecek olan Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T15:30+0300
2026-06-26T15:30+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
güvenli ödeme sistemi
gayrimenkul
tapu
tapu dolandırıcılığı
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Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı arasında dolandırıcılığın önlenmesi, kayıt dışılığın azaltılması için hayata geçirilecek olan Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. Daha önce sistemin 1 Temmuz itibarıyla hayata geçeceği açıklanmıştı. Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ekim'e ertelendiTicaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınma tarihinin 1 Ekim 2026'ya ertelendiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığı hatırlatılarak, "Yapılan değişiklikle; 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu Yönetmelik ile Ticaret Bakanlığımıza sistemin devreye alınma tarihini üç aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Güvenli Ödeme Sistemi'nin eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde teknik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesini teminen, Yönetmeliğin Bakanlığımıza verdiği yetki kullanılarak sistemin devreye alınma tarihi üç ay süreyle uzatılmış ve 1 Ekim 2026 olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/gayrimenkul-alim-satiminda-yeni-donem-temmuzda-baslayacak-guvenli-odeme-sistemi-devreye-girecek-1104914071.html
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ticaret bakanlığı, güvenli ödeme sistemi, gayrimenkul, tapu, tapu dolandırıcılığı
ticaret bakanlığı, güvenli ödeme sistemi, gayrimenkul, tapu, tapu dolandırıcılığı

1 Temmuz'da hayata geçecekti: Tapuda dolandırıcılığı önleyecek sisteme geçiş ertelendi

15:30 26.06.2026
© AATapu
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© AA
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Tapuda dolandırıcılığı önlemek amacıyla hayata geçirilecek olan Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi.
Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı arasında dolandırıcılığın önlenmesi, kayıt dışılığın azaltılması için hayata geçirilecek olan Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. Daha önce sistemin 1 Temmuz itibarıyla hayata geçeceği açıklanmıştı.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ekim'e ertelendi

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınma tarihinin 1 Ekim 2026'ya ertelendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığı hatırlatılarak, "Yapılan değişiklikle; 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu Yönetmelik ile Ticaret Bakanlığımıza sistemin devreye alınma tarihini üç aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Güvenli Ödeme Sistemi'nin eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde teknik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesini teminen, Yönetmeliğin Bakanlığımıza verdiği yetki kullanılarak sistemin devreye alınma tarihi üç ay süreyle uzatılmış ve 1 Ekim 2026 olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.
Gayrimenkul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
Gayrimenkul alım-satımında yeni dönem Temmuz'da başlayacak: Güvenli ödeme sistemi devreye girecek
10 Nisan, 11:01
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