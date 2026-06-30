https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/dunyaca-unlu-araba-markasi-741-bin-aracini-geri-cagiriyor-1106893274.html
Dünyaca ünlü araba markası 741 bin aracını geri çağırıyor
Dünyaca ünlü araba markası 741 bin aracını geri çağırıyor
Sputnik Türkiye
Dünya çapında ünlü araba markalarından biri, araçlarının kendi kendine hareket etmesine yol açabilecek tehlikeli bir şanzıman kusuru nedeniyle müşterilerinden... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T18:10+0300
2026-06-30T18:10+0300
2026-06-30T18:10+0300
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ABD merkezli ve dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Ford, araçların kendi kendine hareket etmesine yol açabilecek tehlikeli bir şanzıman kusuru nedeniyle 741 binden fazla aracı geri çağırıyor.Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma işleminin 2018 ile 2021 yılları arasında üretilen belirli Ford F-150, Lincoln Aviator, Ford Explorer, Lincoln Navigator ve Ford Expedition modellerini kapsadığını açıkladı.Bu araçlarda, araç hareket halindeyken, özellikle belirli vites değiştirme komutları verildiğinde şanzıman park kilidi geçici olarak devreye giriyor. Bu durumun, park sisteminin bileşenlerinde hasara yol açabileceği ve bu tür hasarların, özellikle el freni çekili değilse, şanzımanın aracı “park” konumunda güvenli bir şekilde tutma yeteneğini tehlikeye atabileceği belirtiliyor.Ford tüm iddiaları kabul ettiBu istenmeyen hareketin olasılığı, ciddi bir güvenlik tehlikesi oluşturduğu için Ford, bu sorunla bağlantılı 24 maddi hasar, dokuz yaralanma ve bunlara ek iki adet manevi zarar iddiasını kabul etti. Sorunlu araçların sahiplerine, araçlarını bir Ford veya Lincoln bayisine getirmeleri yönünde talimat içeren bir bildirimi posta yoluyla gönderileceği bildirildi. Bayilerin ücretsiz olarak aracın Güç Aktarma Sistemi Kontrol Modülü yazılımını en son sürüme güncelleyecekleri, ayrıca, şanzımanın park sisteminde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edecekleri ve gerekirse bileşenleri değiştirecekleri aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/gercek-suc-ve-seri-katil-dizilerine-takintili-misiniz-bilimsel-aciklama-1106886915.html
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abd, ford, araba, otomobil, park
abd, ford, araba, otomobil, park
Dünyaca ünlü araba markası 741 bin aracını geri çağırıyor
Dünya çapında ünlü araba markalarından biri, araçlarının kendi kendine hareket etmesine yol açabilecek tehlikeli bir şanzıman kusuru nedeniyle müşterilerinden 741 bin aracı geri getirmelerini istiyor.
ABD merkezli ve dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Ford, araçların kendi kendine hareket etmesine yol açabilecek tehlikeli bir şanzıman kusuru nedeniyle 741 binden fazla aracı geri çağırıyor.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma işleminin 2018 ile 2021 yılları arasında üretilen belirli Ford F-150, Lincoln Aviator, Ford Explorer, Lincoln Navigator ve Ford Expedition modellerini kapsadığını açıkladı.
Bu araçlarda, araç hareket halindeyken, özellikle belirli vites değiştirme komutları verildiğinde şanzıman park kilidi geçici olarak devreye giriyor. Bu durumun, park sisteminin bileşenlerinde hasara yol açabileceği ve bu tür hasarların, özellikle el freni çekili değilse, şanzımanın aracı “park” konumunda güvenli bir şekilde tutma yeteneğini tehlikeye atabileceği belirtiliyor.
Ford tüm iddiaları kabul etti
Bu istenmeyen hareketin olasılığı, ciddi bir güvenlik tehlikesi oluşturduğu için Ford, bu sorunla bağlantılı 24 maddi hasar, dokuz yaralanma ve bunlara ek iki adet manevi zarar iddiasını kabul etti.
Sorunlu araçların sahiplerine, araçlarını bir Ford veya Lincoln bayisine getirmeleri yönünde talimat içeren bir bildirimi posta yoluyla gönderileceği bildirildi.
Bayilerin ücretsiz olarak aracın Güç Aktarma Sistemi Kontrol Modülü yazılımını en son sürüme güncelleyecekleri, ayrıca, şanzımanın park sisteminde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edecekleri ve gerekirse bileşenleri değiştirecekleri aktarıldı.