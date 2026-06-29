https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/bitliste-3-kardes-derede-akintiya-kapildi-biri-hayatini-kaybetti-digeri-kayboldu-1106865819.html

Bitlis'te 3 kardeş derede akıntıya kapıldı: Biri hayatını kaybetti, diğeri kayboldu

Bitlis'te 3 kardeş derede akıntıya kapıldı: Biri hayatını kaybetti, diğeri kayboldu

Sputnik Türkiye

Bitlis'in Mutki ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 3 kardeşten biri yaşamını yitirirken, bir kardeş kurtarıldı, kaybolan diğer çocuğu ise arama... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T23:19+0300

2026-06-29T23:19+0300

2026-06-29T23:19+0300

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Mutki ilçesine bağlı Kayran köyünün Köprü mezrasında 11 yaşındaki Fatih, 12 yaşındaki Abdulaziz ve 13 yaşındaki Muhammed Enes Şeflek, mezra yakınından geçen dereye düştü. Güçlü akıntıya kapılan kardeşleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Su seviyesinin yüksek olduğu dereye giren baba Bakır Şeflek ve köylüler, Fatih Şeflek'i sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.13 yaşındaki Muhammed Enes Şeflek'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Abdulaziz Şeflek'i bulmak için AFAD, jandarma ve diğer arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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bitlis, bitlis valiliği, dere yatağı, dere, boğulma, cankurtaran, akıntı, rip akıntısı