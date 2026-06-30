https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/cumhurbaskani-erdogan-uzayda-tarihi-basariya-imza-attik-1106894090.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzayda tarihi başarıya imza attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzayda tarihi başarıya imza attık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T18:39+0300
2026-06-30T18:39+0300
2026-06-30T18:54+0300
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Uzayda tarihi başarıya imza attık. Bundan 32 yıl önce TÜRKSAT 1B uydusuyla başlayan uzay maceramız, hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ulaştırmanın yanı sıra savunma sanayi alanında da boş durmuyoruz. ‘Altta kalanın canı çıksın’ anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde, her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazze’linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır'' açıklamasında bulundu.CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp 'kavgada yumruk sayılmaz' mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah’ın izniyle müsaade etmeyiz'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/cumhurbaskani-erdogan-ankara-zirvesi-tecrube-paylasiminin-en-guclu-zemini-olacaktir-1106849235.html
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cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzayda tarihi başarıya imza attık
18:39 30.06.2026 (güncellendi: 18:54 30.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Uzayda tarihi başarıya imza attık. Bundan 32 yıl önce TÜRKSAT 1B uydusuyla başlayan uzay maceramız, hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ulaştırmanın yanı sıra savunma sanayi alanında da boş durmuyoruz. ‘Altta kalanın canı çıksın’ anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde, her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazze’linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır'' açıklamasında bulundu.
CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp 'kavgada yumruk sayılmaz' mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah’ın izniyle müsaade etmeyiz'' şeklinde konuştu.