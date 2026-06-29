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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır." dedi. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T13:20+0300
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poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ankarada-nato-zirvesi-teyakkuzu-ekipler-sahaya-indi-1106840588.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, nato, dolmabahçe sarayı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, nato, dolmabahçe sarayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır

13:20 29.06.2026 (güncellendi: 13:34 29.06.2026)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu:
Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır.
Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Gerek bölgesel krizleri yönetmedeki müstesna becerimizi, gerekse NATO bünyesindeki engin tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. İttifaktan beklentimiz çoktur. Müttefikler arasında külfet paylaşımı adil şekilde olmalı, savunma sanayi önündeki engeller kalkmalı. Külfet paylaşımı konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz
Lahey Zirvesi'ndeki taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artıyor, NATO misyon ve harekatlarına katkı sağlayan ilk 5 arasında yer alıyoruz
NATO Savunma Sanayi Forumu'nda gelişmiş ürünlerimizi sergilerken, bu işbirliğini çok daha etkili hale getirecek tedbirleri ele alacağız.
İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız
Rusya-Ukrayna savaşının diyalogla çözümü noktasında önümüzdeki dönemde netice almamız gerektiğini bilhassa vurgulamak istiyorum.
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi ekipler teyakkuza geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
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