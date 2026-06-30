https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abd-yuksek-mahkemesinden-trumpa-darbe-dogum-hakki-vatandasligi-karari-iptal-edildi-1106892647.html

ABD Yüksek Mahkemesi’nden Trump'a darbe: Doğum Hakkı Vatandaşlığı kararı iptal edildi

ABD Yüksek Mahkemesi’nden Trump'a darbe: Doğum Hakkı Vatandaşlığı kararı iptal edildi

Sputnik Türkiye

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump’ın göçmenlerin ve turistlerin ABD’de doğan çocuklarına otomatik vatandaşlık verilmesini engelleyen yürütme emrini iptal... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T17:44+0300

2026-06-30T17:44+0300

2026-06-30T18:01+0300

dünya

donald trump

abd

vatandaşlık

doğum yoluyla vatandaşlık hakkı

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Karar, Trump’ın göreve döndükten sonraki ilk gün imzaladığı öne çıkan politikalardan birine ikinci kez darbe vurdu.ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın emrinin Anayasa’nın 14. Ek Maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Bu madde, “ABD’de doğan veya vatandaşlığa kabul edilen ve yargı yetkisi altında bulunan herkes, ABD ve ikamet ettiği eyaletin vatandaşıdır” hükmünü içeriyor.1952 Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası da bu hakkı “ABD’de doğan ve yargı yetkisi altında bulunan kişiler” için otomatik olarak garanti altına alıyor.Mahkeme gerekçesiMahkeme, 1898 tarihli ‘United States v. Wong Kim Ark’ (ABD Wong Kim Ark’a karşı) emsal kararına atıfta bulunarak, ABD’de doğan neredeyse tüm çocukların (işgalci güçlerin, yabancı diplomatların veya yabancı gemilerde doğanların çocukları hariç) otomatik olarak vatandaş olduğunu teyit etti.Trump yönetimi, yasadışı göçmenlerin çocuklarının bu kapsama girmediğini savunmuştu ancak mahkeme bu argümanı kabul etmedi.Dava detayları neler içeriyor? Dava, ‘Trump v. Barbara’ adıyla üç farklı annenin çocukları adına açılmıştı:Bu ailelerin bebekleri, Trump’ın emri nedeniyle vatandaşlık ve buna bağlı haklardan (Sosyal Güvenlik, Medicaid, gıda yardımı vb.) mahrum kalmıştı.New Hampshire’daki federal bir hakim daha önce ülke çapında geçici tedbir kararı vermiş, Yüksek Mahkeme de bu yönde nihai kararını açıkladı.Trump’a ikinci büyük darbeBu karar, Trump’ın şubat ayında Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası (IEEPA) ile gümrük vergisi uygulama yetkisinin kısıtlanmasının ardından aldığı ikinci büyük Yüksek Mahkeme yenilgisi oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/chpde-26-il-baskani-daha-gorevden-alindi-1106891867.html

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donald trump, abd, vatandaşlık, doğum yoluyla vatandaşlık hakkı