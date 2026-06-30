https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bmden-pakistan-aciklamasi-sinir-operasyonunda-en-az-28-sivil-hayatini-kaybetti-1106881446.html

BM'den Pakistan açıklaması: Sınır operasyonunda en az 28 sivil hayatını kaybetti

BM'den Pakistan açıklaması: Sınır operasyonunda en az 28 sivil hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'ın Afganistan sınırında düzenlediği operasyonda en az 28 sivilin hayatını kaybettiğini, 49 sivilin yaralandığını açıkladı... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T13:38+0300

2026-06-30T13:38+0300

2026-06-30T13:38+0300

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BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Pakistan'ın 28 Haziran'da Afganistan sınırında düzenlediğini duyurduğu operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bu sayıların ilk belirlemeler olduğu ve artabileceği aktarılan açıklamada, UNAMA'nın doğrulama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca sivilleri korumak için uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uyma çağrısında bulunuldu.Guterres'ten barış çağrısıBM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric dün düzenlenen günlük basın toplantısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardı.Dujarric, son saldırılar nedeniyle bazı insanların yerinden edildiği konusunda bilgi aldıklarını belirterek, sivillerin ve sivil altyapının mutlaka korunması gerektiğini vurguladı.Pakistan, Afganistan sınırında operasyon düzenlemiştiPakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, 28 haziranda yaptığı açıklamada, son dönemde ülkenin Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Sind eyaletlerindeki "terör eylemlerinin" ardından Afganistan ile sınırdaki bölgelerde "istihbarata dayalı kara operasyonu" düzenlendiğini duyurmuştu.Tarar, operasyonun ardından sınır bölgelerindeki hedeflere hassas saldırılar düzenlendiğini, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini, bazılarının da yaralandığını belirtmişti.Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise saldırılarda 36 sivilin hayatını kaybettiğini, 163 sivilin yaralandığını öne sürmüştü.Pakistan'daki terör sorunuPakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/afganistan-pakistanin-sinir-operasyonlarini-kinadi-siviller-hedef-alindi-1106841714.html

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antonio guterres, pakistan, afganistan, belucistan, unama, belucistan kurtuluş ordusu (bla), pakistan talibanı