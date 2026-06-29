https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/afganistan-pakistanin-sinir-operasyonlarini-kinadi-siviller-hedef-alindi-1106841714.html
Afganistan, Pakistan'ın sınır operasyonlarını kınadı: 'Siviller hedef alındı'
Afganistan, Pakistan'ın sınır operasyonlarını kınadı: 'Siviller hedef alındı'
Sputnik Türkiye
Afganistan yönetimi, Pakistan'ın sınır hattında düzenlediği operasyonlarda sivillerin hedef alındığını öne sürerek saldırıları kınadı. Pakistan ise istihbarata... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T09:58+0300
2026-06-29T09:58+0300
2026-06-29T09:58+0300
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Afganistan yönetimi, Pakistan'ın sınır hattında gerçekleştirdiği askeri operasyonlara tepki gösterdi. Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırılarda sivillerin hedef alındığını iddia ederek Pakistan'ın eylemlerini kınadıklarını açıkladı.Mücahid, Paktia, Paktika ve Kunar vilayetlerindeki bazı bölgelere düzenlenen saldırılarda sivil yerleşimlerin hedef alındığını belirterek, Pakistan'ın sınır operasyonlarını "şiddetle kınadıklarını" belirtti.Pakistan ise operasyonların terörle mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini savunuyor. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ülkenin Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Sind eyaletlerinde son dönemde artan terör saldırılarının ardından Afganistan sınırındaki bölgelerde istihbarata dayalı kara operasyonu düzenlendiğini duyurdu.Tarar, operasyon sonrasında sınır hattındaki hedeflere hassas saldırılar gerçekleştirildiğini, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.Pakistan-Afganistan hattında gerilimPakistan'da silahlı saldırılar özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerde faaliyet gösteren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ile sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan topraklarında konuşlandığını ve saldırılarını buradan planladığını öne sürüyor. Afganistan yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.Öte yandan Belucistan eyaletinde faaliyet gösteren Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), bölgenin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkı tarafından yönetilmesini talep ediyor. BLA'nın son yıllarda düzenlediği saldırılar da ülkedeki güvenlik sorunlarının önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/pakistan-ordusuna-yapilan-saldirida-3-asker-hayatini-kaybetti-ordu-misilleme-mesaji-verdi-1106827770.html
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pakistan, afganistan
Afganistan, Pakistan'ın sınır operasyonlarını kınadı: 'Siviller hedef alındı'
Afganistan yönetimi, Pakistan'ın sınır hattında düzenlediği operasyonlarda sivillerin hedef alındığını öne sürerek saldırıları kınadı. Pakistan ise istihbarata dayalı operasyonlarda 29 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Afganistan yönetimi, Pakistan'ın sınır hattında gerçekleştirdiği askeri operasyonlara tepki gösterdi. Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırılarda sivillerin hedef alındığını iddia ederek Pakistan'ın eylemlerini kınadıklarını açıkladı.
Mücahid, Paktia, Paktika ve Kunar vilayetlerindeki bazı bölgelere düzenlenen saldırılarda sivil yerleşimlerin hedef alındığını belirterek, Pakistan'ın sınır operasyonlarını "şiddetle kınadıklarını" belirtti.
Pakistan ise operasyonların terörle mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini savunuyor. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ülkenin Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Sind eyaletlerinde son dönemde artan terör saldırılarının ardından Afganistan sınırındaki bölgelerde istihbarata dayalı kara operasyonu düzenlendiğini duyurdu.
Tarar, operasyon sonrasında sınır hattındaki hedeflere hassas saldırılar gerçekleştirildiğini, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Pakistan-Afganistan hattında gerilim
Pakistan'da silahlı saldırılar özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerde faaliyet gösteren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ile sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan topraklarında konuşlandığını ve saldırılarını buradan planladığını öne sürüyor. Afganistan yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.
Öte yandan Belucistan eyaletinde faaliyet gösteren Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), bölgenin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkı tarafından yönetilmesini talep ediyor. BLA'nın son yıllarda düzenlediği saldırılar da ülkedeki güvenlik sorunlarının önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.