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BM’den ateşkes ‘kalıcı barışa dönmeli’ çağrısı, İsrail-Lübnan arasında son durum
BM’den ateşkes ‘kalıcı barışa dönmeli’ çağrısı, İsrail-Lübnan arasında son durum
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü, İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan için devam eden ateşkes sürecinin kalıcı barışın temeli haline getirilmesi çağrısında bulundu.
2026-06-30T13:48+0300
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Sözcü Thameen Al-Kheetan, gerçek bir barışın sağlanabileceğini umduklarını belirtirken "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün de belirttiği gibi, tüm tarafları ateşkesin kalıcı düşmanlığı sonlandırma ve kalıcı barışın temeli olmasını sağlamaya çağırıyoruz. Uluslararası insancıl hukuk, çatışmanın tüm tarafları tarafından saygı görmeli ve siviller korunmalıdır" ifadelerini kullandı.Ateşkes sürecinde neler oldu?
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i̇srail, lübnan, haberler
i̇srail, lübnan, haberler

BM’den ateşkes ‘kalıcı barışa dönmeli’ çağrısı, İsrail-Lübnan arasında son durum

13:48 30.06.2026 (güncellendi: 13:49 30.06.2026)
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü, İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan için devam eden ateşkes sürecinin kalıcı barışın temeli haline getirilmesi çağrısında bulundu.
Sözcü Thameen Al-Kheetan, gerçek bir barışın sağlanabileceğini umduklarını belirtirken "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün de belirttiği gibi, tüm tarafları ateşkesin kalıcı düşmanlığı sonlandırma ve kalıcı barışın temeli olmasını sağlamaya çağırıyoruz. Uluslararası insancıl hukuk, çatışmanın tüm tarafları tarafından saygı görmeli ve siviller korunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ateşkes sürecinde neler oldu?

İsrail ordusu, ABD ve İsrail’in İran saldırılarından üç gün sonra Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.
Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurdu.
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırıldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 257 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurdu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.
Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalandı.
İsrail yetkilileri, Lübnan’dan çekilmeyeceklerini belirten çeşitli açıklamalar yaptı.
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