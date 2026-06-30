https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bmden-ateskes-kalici-barisa-donmeli-cagrisi-israil-lubnan-arasinda-son-durum-1106883472.html

BM’den ateşkes ‘kalıcı barışa dönmeli’ çağrısı, İsrail-Lübnan arasında son durum

BM’den ateşkes ‘kalıcı barışa dönmeli’ çağrısı, İsrail-Lübnan arasında son durum

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü, İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan için devam eden ateşkes sürecinin kalıcı barışın temeli haline getirilmesi çağrısında bulundu.

2026-06-30T13:48+0300

2026-06-30T13:48+0300

2026-06-30T13:49+0300

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Sözcü Thameen Al-Kheetan, gerçek bir barışın sağlanabileceğini umduklarını belirtirken "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün de belirttiği gibi, tüm tarafları ateşkesin kalıcı düşmanlığı sonlandırma ve kalıcı barışın temeli olmasını sağlamaya çağırıyoruz. Uluslararası insancıl hukuk, çatışmanın tüm tarafları tarafından saygı görmeli ve siviller korunmalıdır" ifadelerini kullandı.Ateşkes sürecinde neler oldu?

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