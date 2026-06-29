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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/iran-abd-ile-teknik-toplantilar-bu-hafta-planlanmadi-1106849964.html
İran: ABD ile teknik toplantılar bu hafta planlanmadı
İran: ABD ile teknik toplantılar bu hafta planlanmadı
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında mutabakat kapsamında yürütülen teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T13:38+0300
2026-06-29T13:38+0300
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İran, ABD ile yürütülen mutabakat kapsamında teknik çalışma grubu toplantılarına ilişkin takvimde değişiklik olduğunu duyurdu.İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran resmi haber ajansı Tasnim’e yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki mutabakat çerçevesinde yürütülen teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını bildirdi.Garibabadi’nin açıklaması, daha önce Reuters’a konuşan bir kaynağın İran ve ABD teknik ekiplerinin mutabakatın uygulanmasına yönelik görüşmeler için önümüzdeki günlerde bir araya geleceği yönündeki bilgilerin ardından geldi.İranlı yetkili ayrıca, İran ile Katar arasında ABD’nin yükümlülüklerine ilişkin istişarelerin planlandığı şekilde sürdüğünü ancak Doha’da yapılması beklenen teknik çalışma grubu görüşmelerinin henüz doğrulanmadığını ifade etti.İran ile ABD arasında yürütülen mutabakat sürecinde teknik düzeydeki temasların takvimi belirsizliğini koruyor. Taraflar arasındaki diplomatik istişarelerin farklı kanallar üzerinden devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/-pezeskiyandan-kritik-aciklama-irana-6-milyar-dolarlik-fon-serbest-birakiliyor-1106845160.html
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abd, kazım garibabadi , i̇ran
abd, kazım garibabadi , i̇ran

İran: ABD ile teknik toplantılar bu hafta planlanmadı

13:38 29.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında mutabakat kapsamında yürütülen teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını açıkladı.
İran, ABD ile yürütülen mutabakat kapsamında teknik çalışma grubu toplantılarına ilişkin takvimde değişiklik olduğunu duyurdu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran resmi haber ajansı Tasnim’e yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki mutabakat çerçevesinde yürütülen teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını bildirdi.
Garibabadi’nin açıklaması, daha önce Reuters’a konuşan bir kaynağın İran ve ABD teknik ekiplerinin mutabakatın uygulanmasına yönelik görüşmeler için önümüzdeki günlerde bir araya geleceği yönündeki bilgilerin ardından geldi.
İranlı yetkili ayrıca, İran ile Katar arasında ABD’nin yükümlülüklerine ilişkin istişarelerin planlandığı şekilde sürdüğünü ancak Doha’da yapılması beklenen teknik çalışma grubu görüşmelerinin henüz doğrulanmadığını ifade etti.
İran ile ABD arasında yürütülen mutabakat sürecinde teknik düzeydeki temasların takvimi belirsizliğini koruyor. Taraflar arasındaki diplomatik istişarelerin farklı kanallar üzerinden devam ediyor.
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
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