https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bina-yikimi-sirasinda-gocuk-meydana-geldi-isciler-enkaz-altinda-kaldi-1106874201.html
Bina yıkımı sırasında göçük meydana geldi: İşçiler enkaz altında kaldı
Bina yıkımı sırasında göçük meydana geldi: İşçiler enkaz altında kaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bina yıkımı sırasında meydana gelen göçüğün altında 2 işçi kaldı. Kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T10:42+0300
2026-06-30T10:42+0300
2026-06-30T10:42+0300
türki̇ye
kadıköy
göçük
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Kadıköy bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. O sırada çalışan iki işçi göçüğün altında kaldı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altındalar Caferağa Mahallesi Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta bulunan binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Alanda çalışan iki işçi göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/boluda-maden-ocaginda-gocuk-6-gun-sonra-iscinin-cenazesine-ulasildi-1106700525.html
türki̇ye
kadıköy
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kadıköy, göçük
Bina yıkımı sırasında göçük meydana geldi: İşçiler enkaz altında kaldı
İstanbul'da bina yıkımı sırasında meydana gelen göçüğün altında 2 işçi kaldı. Kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. O sırada çalışan iki işçi göçüğün altında kaldı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altındalar
Caferağa Mahallesi Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta bulunan binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Alanda çalışan iki işçi göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.