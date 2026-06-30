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Bina yıkımı sırasında göçük meydana geldi: İşçiler enkaz altında kaldı
Bina yıkımı sırasında göçük meydana geldi: İşçiler enkaz altında kaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bina yıkımı sırasında meydana gelen göçüğün altında 2 işçi kaldı. Kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kadıköy bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. O sırada çalışan iki işçi göçüğün altında kaldı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altındalar Caferağa Mahallesi Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta bulunan binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Alanda çalışan iki işçi göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/boluda-maden-ocaginda-gocuk-6-gun-sonra-iscinin-cenazesine-ulasildi-1106700525.html
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kadıköy, göçük
kadıköy, göçük

Bina yıkımı sırasında göçük meydana geldi: İşçiler enkaz altında kaldı

10:42 30.06.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA
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İstanbul'da bina yıkımı sırasında meydana gelen göçüğün altında 2 işçi kaldı. Kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. O sırada çalışan iki işçi göçüğün altında kaldı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altındalar

Caferağa Mahallesi Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta bulunan binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Alanda çalışan iki işçi göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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