https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bina-yikimi-sirasinda-gocuk-meydana-geldi-isciler-enkaz-altinda-kaldi-1106874201.html

Bina yıkımı sırasında göçük meydana geldi: İşçiler enkaz altında kaldı

Bina yıkımı sırasında göçük meydana geldi: İşçiler enkaz altında kaldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bina yıkımı sırasında meydana gelen göçüğün altında 2 işçi kaldı. Kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T10:42+0300

2026-06-30T10:42+0300

2026-06-30T10:42+0300

türki̇ye

kadıköy

göçük

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Kadıköy bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. O sırada çalışan iki işçi göçüğün altında kaldı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altındalar Caferağa Mahallesi Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta bulunan binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Alanda çalışan iki işçi göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/boluda-maden-ocaginda-gocuk-6-gun-sonra-iscinin-cenazesine-ulasildi-1106700525.html

türki̇ye

kadıköy

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