https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/boluda-maden-ocaginda-gocuk-6-gun-sonra-iscinin-cenazesine-ulasildi-1106700525.html

Bolu'da maden ocağında göçük: 6 gün sonra işçinin cenazesine ulaşıldı

Bolu'da maden ocağında göçük: 6 gün sonra işçinin cenazesine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Bolu'da özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 49 yaşındaki Muhammed Özkul'un cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T17:41+0300

2026-06-22T17:41+0300

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Mengen ilçesinde yaşanan maden göçüğünün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının altıncı gününde Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, bir işçinin cenazesini maden ocağından çıkardı.İşçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay, 17 Haziran'da Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisindeki özel maden ocağında meydana gelmiş, göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 49 yaşındaki maden işçisi Muhammed Özkul göçük altında kalmıştı.Öte yandan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheliden biri tutuklanırken, iki kişi hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/boluda-maden-ocaginda-gocuk-meydana-geldi-1106570507.html

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