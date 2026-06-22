https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/boluda-maden-ocaginda-gocuk-6-gun-sonra-iscinin-cenazesine-ulasildi-1106700525.html
Bolu'da maden ocağında göçük: 6 gün sonra işçinin cenazesine ulaşıldı
Bolu'da maden ocağında göçük: 6 gün sonra işçinin cenazesine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Bolu'da özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 49 yaşındaki Muhammed Özkul'un cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T17:41+0300
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maden işçileri
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Mengen ilçesinde yaşanan maden göçüğünün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının altıncı gününde Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, bir işçinin cenazesini maden ocağından çıkardı.İşçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay, 17 Haziran'da Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisindeki özel maden ocağında meydana gelmiş, göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 49 yaşındaki maden işçisi Muhammed Özkul göçük altında kalmıştı.Öte yandan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheliden biri tutuklanırken, iki kişi hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/boluda-maden-ocaginda-gocuk-meydana-geldi-1106570507.html
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bolu, işçi, maden, maden ocağı, maden faciası, maden işçileri, ölüm, ölüm riski, ölüm oranı, ölüm nedeni, ölüm nedenleri
bolu, işçi, maden, maden ocağı, maden faciası, maden işçileri, ölüm, ölüm riski, ölüm oranı, ölüm nedeni, ölüm nedenleri
Bolu'da maden ocağında göçük: 6 gün sonra işçinin cenazesine ulaşıldı
Bolu'da özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 49 yaşındaki Muhammed Özkul'un cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı.
Mengen ilçesinde yaşanan maden göçüğünün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının altıncı gününde Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, bir işçinin cenazesini maden ocağından çıkardı.
İşçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay, 17 Haziran'da Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisindeki özel maden ocağında meydana gelmiş, göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 49 yaşındaki maden işçisi Muhammed Özkul göçük altında kalmıştı.
Öte yandan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheliden biri tutuklanırken, iki kişi hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.