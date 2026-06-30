https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bakan-fidan-abnin-turkiye-ile-olan-iliskileri-ayrimcilik-yapmadan-ilerletmesini-bekliyoruz-1106897461.html
Bakan Fidan: AB’nin Türkiye ile olan ilişkileri ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz
Bakan Fidan: AB’nin Türkiye ile olan ilişkileri ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz
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AB temsilcilerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Dışişleri Bakanı Fidan AB’nin Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-30T23:02+0300
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hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile Ankara'da görüştü.Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Fidan, Kallas, Kos ve Brunner'i Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.Yaptıkları görüşmelerde, dış politikadan bağlantısallığa, ticaretten göç ve vize konularına kadar Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmeleri ele alma imkanı bulduklarını belirten Bakan Fidan, Ortadoğu ve Rusya-Ukrayna’daki durum başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdiklerini kaydetti.Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiği, AB ile ilişkileri bu anlayış temelinde geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.AB’nin de Türkiye ile olan ilişkilerini nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini beklediklerini belirten Fidan şu ifadeleri kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/rusyadan-turkiyeye-2-adet-yangin-sondurme-ucagi-omuz-omuza-etiketiyle-paylasildi-1106896775.html
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hakan fidan, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ab
Bakan Fidan: AB’nin Türkiye ile olan ilişkileri ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz
23:02 30.06.2026 (güncellendi: 23:08 30.06.2026)
AB temsilcilerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Dışişleri Bakanı Fidan AB’nin Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini beklediklerini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile Ankara'da görüştü.
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Fidan, Kallas, Kos ve Brunner'i Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.
Yaptıkları görüşmelerde, dış politikadan bağlantısallığa, ticaretten göç ve vize konularına kadar Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmeleri ele alma imkanı bulduklarını belirten Bakan Fidan, Ortadoğu ve Rusya-Ukrayna’daki durum başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdiklerini kaydetti.
Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiği, AB ile ilişkileri bu anlayış temelinde geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.
AB’nin de Türkiye ile olan ilişkilerini nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini beklediklerini belirten Fidan şu ifadeleri kullandı.
Avrupa Komisyonunun üç önemli üyesinin ülkemize gerçekleştirdiği bu ortak ziyaretin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye taşıma yönünde önemli bir adım teşkil etmesini temenni ediyoruz.