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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/ayari-dusurulmus-altinla-kuyumculari-dolandirmaya-calisan-2-supheli-yakalandi-1106867165.html
Ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
Ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayarı düşürülmüş altınlar aracılığıyla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculara ayarı düşürülmüş altın satmaya çalıştıkları belirlenen İ.E. ve L.P'yi suçüstü yakaladı.Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 400 gram düşük ayarlı altın, 257 bin 750 lira ile 1000 dolar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü
kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü

Ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

02:46 30.06.2026
© AA / Kocaeli Emniyet MüdürlüğüKocaeli'nin İzmit ilçesinde ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA / Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayarı düşürülmüş altınlar aracılığıyla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculara ayarı düşürülmüş altın satmaya çalıştıkları belirlenen İ.E. ve L.P'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 400 gram düşük ayarlı altın, 257 bin 750 lira ile 1000 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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