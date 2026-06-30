https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/ayari-dusurulmus-altinla-kuyumculari-dolandirmaya-calisan-2-supheli-yakalandi-1106867165.html

Ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayarı düşürülmüş altınlar aracılığıyla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T02:46+0300

2026-06-30T02:46+0300

2026-06-30T02:46+0300

türki̇ye

kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculara ayarı düşürülmüş altın satmaya çalıştıkları belirlenen İ.E. ve L.P'yi suçüstü yakaladı.Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 400 gram düşük ayarlı altın, 257 bin 750 lira ile 1000 dolar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/dikilide-yerlesim-yerleri-yakinindaki-yangin-kontrol-altina-alindi-1106866748.html

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kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü