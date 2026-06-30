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Antarktika'daki bir yanardağ altın püskürtüyor
Antarktika'daki bir yanardağ altın püskürtüyor
Sputnik Türkiye
Güney Kutbu'n yaklaşık 1.350 km uzaklıkta bulunan aktif yanardağ Erebus, her gün atmosfere mikroskobik boyutta saf altın kristalleri püskürtüyor. Erebus her... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T11:15+0300
2026-06-30T11:15+0300
yaşam
güney kutbu
antarktika
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Aktif yanardağlar denildiğinde akla genellikle lav, kül ve yıkıcı patlamalar geliyor. Ancak Antarktika'da bulunan Erebus Yanardağı, sahip olduğu sıra dışı özelliğiyle bilim dünyasının dikkatini çekiyor.Ross Denizi'ndeki Ross Adası'nda yer alan ve Güney Kutbu'na yaklaşık bin 350 kilometre uzaklıkta bulunan Erebus, dünyanın en güneyindeki aktif yanardağ olarak biliniyor. Aynı zamanda, içinde sürekli hareket halinde bulunan kalıcı bir lav gölüne sahip sayılı yanardağlardan biri.Gazlarla birlikte altın kristalleri atmosfere karışıyorBilim insanlarının yaptığı araştırmalar, Erebus'tan yükselen volkanik gazların içinde mikroskobik boyutta elementel altın kristalleri bulunduğunu ortaya koydu.Araştırmalara göre yanardağ, her gün ortalama 80 gram ağırlığında altın tozunu atmosfere yayıyor. Bu parçacıklar rüzgârların etkisiyle yaklaşık bin kilometre uzaklığa kadar taşınabiliyor.Erebus'u diğer yanardağlardan ayıran en önemli özellik ise püskürttüğü altının kristal halde bulunması. Bilim insanları, bugüne kadar bu şekilde kristalleşmiş elementel altın püskürttüğü bilinen başka bir aktif yanardağ tespit etmedi.Altın izine başka yanardağlarda da rastlandıVolkanik gazlarda altın bulunması tamamen sıra dışı bir durum değil. Daha önce Hawaii'deki Kilauea ve İtalya'daki Etna yanardağlarında da altın izleri tespit edilmişti. Hatta bu yanardağların atmosfere saldığı toplam altın miktarının Erebus'tan daha fazla olduğu biliniyor.Ancak Erebus'ta dikkat çeken nokta, altının gaz içinde kusursuz kristaller halinde bulunması.Kristaller nasıl oluşuyor?Yanardağların derinliklerinde bakır, gümüş, cıva ve altın gibi birçok element yüksek sıcaklıklarda bir arada bulunuyor. Altının kaynama noktası oldukça yüksek olduğu için doğrudan buharlaşmıyor. Bunun yerine, volkanik gazlardaki klor ve kükürt içeren bileşiklere bağlanarak taşınıyor.Araştırmacılar, Erebus çevresindeki kar örtüsünden, gaz bulutlarından ve yanardağdan yaklaşık 1.000 kilometre uzaklıktaki atmosfer tabakasından örnekler topladı.Elektron mikroskobuyla yapılan incelemelerde, yaklaşık 60 mikrometre büyüklüğündeki altın parçacıklarının düzensiz yapılar yerine belirgin geometrik şekillere sahip kristaller olduğu belirlendi.Gizem hâlâ çözülemediBilim insanları, bu altın kristallerinin tam olarak nasıl oluştuğunu henüz açıklayabilmiş değil.Öne çıkan teorilerden biri, altının gazlarla taşınırken ani sıcaklık düşüşü nedeniyle kristalleştiğini savunuyor. Bir başka görüş ise kristallerin önce lav gölünün yüzeyindeki kabukta oluştuğunu, daha sonra yükselen gazlarla atmosfere taşındığını öne sürüyor.Keşfin üzerinden 30 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Erebus Yanardağı'nın bu sıra dışı özelliğini ortaya çıkaran jeolojik ve kimyasal süreçler hâlâ bilim insanları tarafından araştırılmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/nadir-gorulen-camur-volkani-iranda-faaliyete-gecti-1106864821.html
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güney kutbu, antarktika
güney kutbu, antarktika

Antarktika'daki bir yanardağ altın püskürtüyor

11:15 30.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAntarktika'daki bir yanardağ altın püskürtüyor
Antarktika'daki bir yanardağ altın püskürtüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Güney Kutbu'n yaklaşık 1.350 km uzaklıkta bulunan aktif yanardağ Erebus, her gün atmosfere mikroskobik boyutta saf altın kristalleri püskürtüyor. Erebus her gün ortalama 80 gram ağırlığında altın tozunu atmosfere yayıyor ve bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor.
Aktif yanardağlar denildiğinde akla genellikle lav, kül ve yıkıcı patlamalar geliyor. Ancak Antarktika'da bulunan Erebus Yanardağı, sahip olduğu sıra dışı özelliğiyle bilim dünyasının dikkatini çekiyor.
Ross Denizi'ndeki Ross Adası'nda yer alan ve Güney Kutbu'na yaklaşık bin 350 kilometre uzaklıkta bulunan Erebus, dünyanın en güneyindeki aktif yanardağ olarak biliniyor. Aynı zamanda, içinde sürekli hareket halinde bulunan kalıcı bir lav gölüne sahip sayılı yanardağlardan biri.

Gazlarla birlikte altın kristalleri atmosfere karışıyor

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, Erebus'tan yükselen volkanik gazların içinde mikroskobik boyutta elementel altın kristalleri bulunduğunu ortaya koydu.
Araştırmalara göre yanardağ, her gün ortalama 80 gram ağırlığında altın tozunu atmosfere yayıyor. Bu parçacıklar rüzgârların etkisiyle yaklaşık bin kilometre uzaklığa kadar taşınabiliyor.
Erebus'u diğer yanardağlardan ayıran en önemli özellik ise püskürttüğü altının kristal halde bulunması. Bilim insanları, bugüne kadar bu şekilde kristalleşmiş elementel altın püskürttüğü bilinen başka bir aktif yanardağ tespit etmedi.

Altın izine başka yanardağlarda da rastlandı

Volkanik gazlarda altın bulunması tamamen sıra dışı bir durum değil. Daha önce Hawaii'deki Kilauea ve İtalya'daki Etna yanardağlarında da altın izleri tespit edilmişti. Hatta bu yanardağların atmosfere saldığı toplam altın miktarının Erebus'tan daha fazla olduğu biliniyor.
Ancak Erebus'ta dikkat çeken nokta, altının gaz içinde kusursuz kristaller halinde bulunması.

Kristaller nasıl oluşuyor?

Yanardağların derinliklerinde bakır, gümüş, cıva ve altın gibi birçok element yüksek sıcaklıklarda bir arada bulunuyor. Altının kaynama noktası oldukça yüksek olduğu için doğrudan buharlaşmıyor. Bunun yerine, volkanik gazlardaki klor ve kükürt içeren bileşiklere bağlanarak taşınıyor.
Araştırmacılar, Erebus çevresindeki kar örtüsünden, gaz bulutlarından ve yanardağdan yaklaşık 1.000 kilometre uzaklıktaki atmosfer tabakasından örnekler topladı.
Elektron mikroskobuyla yapılan incelemelerde, yaklaşık 60 mikrometre büyüklüğündeki altın parçacıklarının düzensiz yapılar yerine belirgin geometrik şekillere sahip kristaller olduğu belirlendi.

Gizem hâlâ çözülemedi

Bilim insanları, bu altın kristallerinin tam olarak nasıl oluştuğunu henüz açıklayabilmiş değil.
Öne çıkan teorilerden biri, altının gazlarla taşınırken ani sıcaklık düşüşü nedeniyle kristalleştiğini savunuyor. Bir başka görüş ise kristallerin önce lav gölünün yüzeyindeki kabukta oluştuğunu, daha sonra yükselen gazlarla atmosfere taşındığını öne sürüyor.
Keşfin üzerinden 30 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Erebus Yanardağı'nın bu sıra dışı özelliğini ortaya çıkaran jeolojik ve kimyasal süreçler hâlâ bilim insanları tarafından araştırılmaya devam ediyor.
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