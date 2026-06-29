https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/nadir-gorulen-camur-volkani-iranda-faaliyete-gecti-1106864821.html
Nadir görülen çamur volkanı İran'da faaliyete geçti
Nadir görülen çamur volkanı İran'da faaliyete geçti
Sputnik Türkiye
İran’da nadir görülen bir doğa olayı meydana geldi. Muson rüzgarlarının tetiklediği Bender Teng çamur volkanı yeniden faaliyete geçti. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T21:58+0300
2026-06-29T21:58+0300
2026-06-29T21:58+0300
yaşam
i̇ran
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çamur
volkanik dağ
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İran’ın Kunarek kentinde bulunan Bender Teng çamur volkanı çamur volkanı muson rüzgarlarının tetiklemesiyle birlikte yeniden hareketlendi.Volkandan lav yerine çamur fışkırdı ve tüm bölge çamurla kaplandı.Söz konusu nadir doğa olayı bölgedeki doğa turizmi açısından da büyük önem taşıyor.Çamur volkanı hangi coğrafyalarda bulunuyor?Dünyadaki çamur volkanlarının neredeyse yarısının Azerbaycan sınırları içerisinde bulunduğu biliniyor. Bunun dışında Endonezya, İtalya, Romanya, Türkmenistan ve Hazar Denizi havzasında da çamur volkanları yaygın olarak yer alıyor.Çamur volkanları, yeraltındaki doğalgaz ve petrol yatakları ile doğrudan ilişkilidir.Çamur volkanı nasıl oluşur?Yer kabuğunun derinliklerinde sıkışmış olan tortul tabakalar, yüksek tektonik basınç altında kalması sonucu bu tabakalardaki su ve gazlar, üzerlerindeki ince taneli malzemeyi eriterek yarı sıvı bir çamur oluşturur. Basınç iyice arttığındaysa bu karışım yer kabuğundaki çatlak ve kırıklardan yüzeye doğru fışkırır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/cilek-ayi-bu-gece-gokyuzunde-1106861607.html
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i̇ran, azerbaycan, çamur, volkanik dağ
i̇ran, azerbaycan, çamur, volkanik dağ
Nadir görülen çamur volkanı İran'da faaliyete geçti
İran’da nadir görülen bir doğa olayı meydana geldi. Muson rüzgarlarının tetiklediği Bender Teng çamur volkanı yeniden faaliyete geçti.
İran’ın Kunarek kentinde bulunan Bender Teng çamur volkanı çamur volkanı muson rüzgarlarının tetiklemesiyle birlikte yeniden hareketlendi.
Volkandan lav yerine çamur fışkırdı ve tüm bölge çamurla kaplandı.
Söz konusu nadir doğa olayı bölgedeki doğa turizmi açısından da büyük önem taşıyor.
Çamur volkanı hangi coğrafyalarda bulunuyor?
Dünyadaki çamur volkanlarının neredeyse yarısının Azerbaycan sınırları içerisinde bulunduğu biliniyor. Bunun dışında Endonezya, İtalya, Romanya, Türkmenistan ve Hazar Denizi havzasında da çamur volkanları yaygın olarak yer alıyor.
Çamur volkanları, yeraltındaki doğalgaz ve petrol yatakları ile doğrudan ilişkilidir.
Çamur volkanı nasıl oluşur?
Yer kabuğunun derinliklerinde sıkışmış olan tortul tabakalar, yüksek tektonik basınç altında kalması sonucu bu tabakalardaki su ve gazlar, üzerlerindeki ince taneli malzemeyi eriterek yarı sıvı bir çamur oluşturur. Basınç iyice arttığındaysa bu karışım yer kabuğundaki çatlak ve kırıklardan yüzeye doğru fışkırır.