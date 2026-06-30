https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/amerikan-basini-almanya-dususte-1106888921.html
Amerikan basını: Almanya düşüşte
Amerikan basını: Almanya düşüşte
Sputnik Türkiye
Newsweek dergisi, Almanya’nın 2014 Dünya Kupası zaferiyle başlayan “yüzyılın başarı dönemi” öngörüsünün gerçekleşmediğini ve ülkenin hem futbolda hem ekonomide hem de siyasette belirgin bir düşüş yaşadığını yazdı. Ayrıntılar...
2026-06-30T15:59+0300
2026-06-30T15:59+0300
2026-06-30T15:59+0300
dünya
almanya
paraguay
dünya kupası
newsweek
avrupa
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2014’te Brezilya’da Dünya Kupası’nı kaldıran Almanya, o dönemde ekonomik büyüme, düşen işsizlik ve güçlü siyasi konumla 'Avrupa’nın tartışmasız lideri' olarak görülüyordu. Newsweek, o tarihte “Alman başarısının yüzyılı” manşeti atmıştı. Ancak aradan geçen 12 yılda, dergiye göre “tablo tamamen değişti.”Paraguay maçı örneğiAlmanya, 2026 Dünya Kupası’nda Paraguay’a penaltılarla elenerek bir kez daha erken veda etti. 2014’ten bu yana ilk kez penaltı atışında kaybeden 'Die Mannschaft' yani Alman milli takımı, 2018 ve 2022’de de grup aşamasında elenmişti.Munich Ifo Ekonomi Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, “Futbol takımındaki düşüş, Almanya’nın ekonomik performansı ve siyasi uyumundaki gerilemeyi yansıtıyor” dedi.Ekonomik kaybedilen 10 yılAlmanya ekonomisinin 2019’dan beri neredeyse durma noktasında olduğu belirtilen analizde şu ifadeler de eklendi:Siyasi ‘parçalanma’Yayın organının analizine göre “Ekonomik sıkıntılar siyasi istikrarsızlığı da tetikledi. AfD partisi rekor destek alıyor ve ankette ilk sıraya yerleşti. 2015-2016 mülteci kriziyle başlayan süreç, geleneksel partilerin gücünü eritti.”Newsweek’e konuşan uzmanlar, Almanya’nın Avrupa’daki etkisinin de azaldığını belirtiyor. Artık Fransa’ya savunma ve ekonomi konularında daha fazla taviz verdiği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bahceli-askeri-hastaneler-yeniden-acilmali-ordu-bunyesine-katilmali-1106874130.html
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almanya, paraguay, dünya kupası, newsweek, avrupa, almanya için alternatif (afd)
almanya, paraguay, dünya kupası, newsweek, avrupa, almanya için alternatif (afd)
Amerikan basını: Almanya düşüşte
Newsweek dergisi, Almanya’nın 2014 Dünya Kupası zaferiyle başlayan “yüzyılın başarı dönemi” öngörüsünün gerçekleşmediğini ve ülkenin hem futbolda hem ekonomide hem de siyasette belirgin bir düşüş yaşadığını yazdı.
2014’te Brezilya’da Dünya Kupası’nı kaldıran Almanya, o dönemde ekonomik büyüme, düşen işsizlik ve güçlü siyasi konumla 'Avrupa’nın tartışmasız lideri' olarak görülüyordu. Newsweek, o tarihte “Alman başarısının yüzyılı” manşeti atmıştı. Ancak aradan geçen 12 yılda, dergiye göre “tablo tamamen değişti.”
Almanya, 2026 Dünya Kupası’nda Paraguay’a penaltılarla elenerek bir kez daha erken veda etti. 2014’ten bu yana ilk kez penaltı atışında kaybeden 'Die Mannschaft' yani Alman milli takımı, 2018 ve 2022’de de grup aşamasında elenmişti.
Munich Ifo Ekonomi Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, “Futbol takımındaki düşüş, Almanya’nın ekonomik performansı ve siyasi uyumundaki gerilemeyi yansıtıyor” dedi.
Ekonomik kaybedilen 10 yıl
Almanya ekonomisinin 2019’dan beri neredeyse durma noktasında olduğu belirtilen analizde şu ifadeler de eklendi:
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) hala 2019 seviyelerinde seyrederken, özel yatırımlar 2015 düzeyine geriledi. Fuest, bunu ‘kaybedilen on yıl’ olarak tanımladı.Çin’in rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri Alman sanayisini vurdu. Otomotiv sektörü özellikle zor durumda; araç üretimi 2017’deki 5.65 milyon zirvesinden 2026’da 4.1 milyona düşecek. Elektrikli araç geçişinde de stratejik hatalar yapıldığı belirtiliyor.
Yayın organının analizine göre “Ekonomik sıkıntılar siyasi istikrarsızlığı da tetikledi. AfD partisi rekor destek alıyor ve ankette ilk sıraya yerleşti. 2015-2016 mülteci kriziyle başlayan süreç, geleneksel partilerin gücünü eritti.”
Newsweek’e konuşan uzmanlar, Almanya’nın Avrupa’daki etkisinin de azaldığını belirtiyor. Artık Fransa’ya savunma ve ekonomi konularında daha fazla taviz verdiği ifade ediliyor.