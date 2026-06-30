https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/amerikan-basini-almanya-dususte-1106888921.html

Amerikan basını: Almanya düşüşte

Amerikan basını: Almanya düşüşte

Sputnik Türkiye

Newsweek dergisi, Almanya’nın 2014 Dünya Kupası zaferiyle başlayan “yüzyılın başarı dönemi” öngörüsünün gerçekleşmediğini ve ülkenin hem futbolda hem ekonomide hem de siyasette belirgin bir düşüş yaşadığını yazdı. Ayrıntılar...

2026-06-30T15:59+0300

2026-06-30T15:59+0300

2026-06-30T15:59+0300

dünya

almanya

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dünya kupası

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avrupa

almanya için alternatif (afd)

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2014’te Brezilya’da Dünya Kupası’nı kaldıran Almanya, o dönemde ekonomik büyüme, düşen işsizlik ve güçlü siyasi konumla 'Avrupa’nın tartışmasız lideri' olarak görülüyordu. Newsweek, o tarihte “Alman başarısının yüzyılı” manşeti atmıştı. Ancak aradan geçen 12 yılda, dergiye göre “tablo tamamen değişti.”Paraguay maçı örneğiAlmanya, 2026 Dünya Kupası’nda Paraguay’a penaltılarla elenerek bir kez daha erken veda etti. 2014’ten bu yana ilk kez penaltı atışında kaybeden 'Die Mannschaft' yani Alman milli takımı, 2018 ve 2022’de de grup aşamasında elenmişti.Munich Ifo Ekonomi Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, “Futbol takımındaki düşüş, Almanya’nın ekonomik performansı ve siyasi uyumundaki gerilemeyi yansıtıyor” dedi.Ekonomik kaybedilen 10 yılAlmanya ekonomisinin 2019’dan beri neredeyse durma noktasında olduğu belirtilen analizde şu ifadeler de eklendi:Siyasi ‘parçalanma’Yayın organının analizine göre “Ekonomik sıkıntılar siyasi istikrarsızlığı da tetikledi. AfD partisi rekor destek alıyor ve ankette ilk sıraya yerleşti. 2015-2016 mülteci kriziyle başlayan süreç, geleneksel partilerin gücünü eritti.”Newsweek’e konuşan uzmanlar, Almanya’nın Avrupa’daki etkisinin de azaldığını belirtiyor. Artık Fransa’ya savunma ve ekonomi konularında daha fazla taviz verdiği ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bahceli-askeri-hastaneler-yeniden-acilmali-ordu-bunyesine-katilmali-1106874130.html

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almanya, paraguay, dünya kupası, newsweek, avrupa, almanya için alternatif (afd)