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Almanya'yı eleyen Paraguay'ın Devlet Başkanı Pena ulusal tatil ilan etti
Almanya'yı eleyen Paraguay'ın Devlet Başkanı Pena ulusal tatil ilan etti
Sputnik Türkiye
Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Pena, ülkenin Almanya karşısında aldığı zaferle Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesini kutlamak için Salı gününü ulusal tatil... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T08:27+0300
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Turnuvada E Grubu'nu 6 puanla lider olarak tamamladıktan sonra 12 yıllık aranın ardından tekrar kupaya uzanmak isteyen Almanya ile Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nu 4 puanla 3. sırada bitiren Paraguay, Boston Stadı'nda karşı karşıya geldi.Almanya'da Galatasaray forması giyen Leroy Sane, maça ilk 11'de başladı.Maçın 2. dakikasında Paraguay'ın kullandığı köşe vuruşunda Alonso, sol ayağıyla vuruşunu yaparken kaleci Neuer yakın mesafeden gole izin vermedi. Devamında top Alonso'dan dışarı çıktı.8. dakikada Almanya'da Pavlovic'in arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Wirtz'in şutu üstten auta çıktı.42. dakikada Paraguay, 1-0 öne geçti. Paraguay'da Almiron'un ceza sahası gerisine gönderdiği pası alan Galarza'nın sert ortasına Enciso, kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.Paraguay, devreye 1-0 önde girdi54. dakikada Almanya 1-1 eşitliği sağladı. Almanya'da sol kanattan verilen pasla hareketlenen Wirtz, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Topla buluşan Havertz, kafa vuruşunu yaptı ve kalenin sağ köşesinden topu filelerle buluşturdu.Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.Almanya, 12 maçla Dünya Kupası'nda en fazla uzatmaya giden maçı oynayan takım konumuna gelirken Almanya'yı Arjantin ve İtalya (11) ile İngiltere (10) takip ediyor.Uzatmalarda 102. dakikasında Almanya'da Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla Alman futbolcu Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükseldi.Ulusal tatil ilan ettiParaguay Cumhurbaşkanı Santiago Pena, ülkenin Almanya karşısında aldığı şok zaferle Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesini kutlamak için Salı gününü ulusal tatil ilan etti. Pena, X platformunda "Bugün koca bir ülke kutlama yapıyor" diye yazdı ve kararnameyi imzalarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.Kararnamede, "Hükümet bu muazzam başarıya kayıtsız kalamaz. Bu tarihi günü kutlamak için tüm Paraguaylıların bir araya gelmesini kolaylaştırmak gereklidir" denildi.Paraguay, Dünya Kupası'nda Almanya'ya karşı aldığı sürpriz sonucun ardından resmi tatil ilan eden ikinci Güney Amerika ülkesi oldu.Geçtiğimiz hafta Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa da, ülkesinin E Grubu'nda Almanları 2-1 yenerek eleme aşamasına yükselmesinin ardından ulusal tatil ilan etti .
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/milli-tenisci-zeynep-sonmez-wimbledonda-ikinci-tura-yukseldi-1106858577.html
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santiago pena, paraguay, almanya, dünya kupası, leroy sane
santiago pena, paraguay, almanya, dünya kupası, leroy sane

Almanya'yı eleyen Paraguay'ın Devlet Başkanı Pena ulusal tatil ilan etti

08:27 30.06.2026
© AAParaguay
Paraguay - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA
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Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Pena, ülkenin Almanya karşısında aldığı zaferle Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesini kutlamak için Salı gününü ulusal tatil ilan etti.
Turnuvada E Grubu'nu 6 puanla lider olarak tamamladıktan sonra 12 yıllık aranın ardından tekrar kupaya uzanmak isteyen Almanya ile Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nu 4 puanla 3. sırada bitiren Paraguay, Boston Stadı'nda karşı karşıya geldi.
© AA / Jose HernandezParaguay
Paraguay - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
Paraguay
© AA / Jose Hernandez
Almanya'da Galatasaray forması giyen Leroy Sane, maça ilk 11'de başladı.
Maçın 2. dakikasında Paraguay'ın kullandığı köşe vuruşunda Alonso, sol ayağıyla vuruşunu yaparken kaleci Neuer yakın mesafeden gole izin vermedi. Devamında top Alonso'dan dışarı çıktı.
8. dakikada Almanya'da Pavlovic'in arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Wirtz'in şutu üstten auta çıktı.
42. dakikada Paraguay, 1-0 öne geçti. Paraguay'da Almiron'un ceza sahası gerisine gönderdiği pası alan Galarza'nın sert ortasına Enciso, kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.
© AA / Abdülhamid HoşbaşParaguay
Paraguay - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
Paraguay
© AA / Abdülhamid Hoşbaş

Paraguay, devreye 1-0 önde girdi

54. dakikada Almanya 1-1 eşitliği sağladı. Almanya'da sol kanattan verilen pasla hareketlenen Wirtz, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Topla buluşan Havertz, kafa vuruşunu yaptı ve kalenin sağ köşesinden topu filelerle buluşturdu.
Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Almanya, 12 maçla Dünya Kupası'nda en fazla uzatmaya giden maçı oynayan takım konumuna gelirken Almanya'yı Arjantin ve İtalya (11) ile İngiltere (10) takip ediyor.
Uzatmalarda 102. dakikasında Almanya'da Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla Alman futbolcu Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükseldi.
© AA / Jose HernandezParaguay
Paraguay - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
Paraguay
© AA / Jose Hernandez

Ulusal tatil ilan etti

Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Pena, ülkenin Almanya karşısında aldığı şok zaferle Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesini kutlamak için Salı gününü ulusal tatil ilan etti. Pena, X platformunda "Bugün koca bir ülke kutlama yapıyor" diye yazdı ve kararnameyi imzalarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Kararnamede, "Hükümet bu muazzam başarıya kayıtsız kalamaz. Bu tarihi günü kutlamak için tüm Paraguaylıların bir araya gelmesini kolaylaştırmak gereklidir" denildi.
Paraguay, Dünya Kupası'nda Almanya'ya karşı aldığı sürpriz sonucun ardından resmi tatil ilan eden ikinci Güney Amerika ülkesi oldu.
Geçtiğimiz hafta Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa da, ülkesinin E Grubu'nda Almanları 2-1 yenerek eleme aşamasına yükselmesinin ardından ulusal tatil ilan etti .
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