https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/akkuyu-ngsde-kritik-esik-1-reaktorun-devreye-alinacagi-tarih-aciklandi-1106876424.html

Akkuyu NGS’de kritik eşik: 1. reaktörün devreye alınacağı tarih açıklandı

Akkuyu NGS’de kritik eşik: 1. reaktörün devreye alınacağı tarih açıklandı

Sputnik Türkiye

Akkuyu NGS, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Anton Dedusenko, NPPES 2026, 12. Nükleer Santraller Zirvesi, nükleer enerji, 1. Güç Ünitesi, 2. Güç Ünitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ASO, NSD, Sinop Nükleer Santrali, COP31, net sıfır hedefi, Türkiye nükleer enerji

2026-06-30T11:09+0300

2026-06-30T11:09+0300

2026-06-30T11:18+0300

görüş

türkiye

4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes)

ankara sanayi odası (aso)

akkuyu ngs

nükleer sanayi derneği

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Akkuyu NGS’de ilk reaktör için geri sayım başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde başlayan 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES 2026), Türkiye’nin nükleer enerji projelerine ilişkin önemli açıklamalara sahne oldu. Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleri ve Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğinde düzenlenen zirvede konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 1. Güç Ünitesi’nin 2026 yılında devreye alınmasının hedeflendiğini duyurdu. 1. ünitede inşaat tamamlandı, kritik testler sürüyor Dedusenko, 1. Güç Ünitesi’nde inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirterek, reaktöre simüle yakıt demetlerinin yüklendiğini ve reaktör montajının başarıyla tamamlandığını söyledi. Şu anda ünitenin işletmeye alınması öncesindeki en önemli aşamalardan biri olan soğuk hidrostatik testlerin yürütüldüğünü ifade eden Dedusenko, bu sürecin santralin devreye alma hazırlıkları açısından kritik önem taşıdığını kaydetti. 1. ünitede de yeni aşamaya geçildi Akkuyu NGS’deki ilerlemenin yalnızca ilk üniteyle sınırlı olmadığını vurgulayan Dedusenko, 2. Güç Ünitesi için devreye alma öncesi çalışmaların başlamasına yönelik resmi iznin alındığını açıkladı. Dedusenko, 1. ünitede elde edilen ilerlemenin diğer üç ünitenin devreye alınma süreçleri için de önemli bir referans oluşturacağını belirterek, santral sahasında çalışmaların tüm ünitelerde eş zamanlı olarak sürdüğünü ifade etti. 'Nükleer enerji sadece elektrik üretimi değil' Konuşmasında nükleer enerjinin iklim politikalarındaki yerine de değinen Dedusenko, nükleer teknolojilerin yalnızca güvenilir ve düşük karbonlu bir enerji kaynağı olmadığını, aynı zamanda iklim değişikliği ve altyapı alanındaki küresel sorunlara çözüm sunan stratejik bir teknoloji platformu olduğunu söyledi. Son yıllarda nükleer enerjinin iklim gündemindeki rolüne ilişkin tartışmaların daha somut bir zemine taşındığını belirten Dedusenko, mevcut teknolojilerin artık teorik olmaktan çıktığını ve farklı ülkelerin ihtiyaçlarına göre uygulanabilecek olgunluğa ulaştığını dile getirdi. Zirvede Türkiye’nin yeni nükleer yatırımları masaya yatırılıyor “Yeni Nükleer Çağ: Sanayiyi, İnovasyonu ve Net Sıfır Hedeflerini Güçlendirmek” temasıyla düzenlenen ve iki gün sürecek zirvede; Akkuyu NGS, Sinop’ta kurulması planlanan ikinci nükleer güç santrali, yeni nesil reaktör teknolojileri, Türkiye’nin yeni nükleer enerji yatırımları ile COP31 sürecinde nükleer enerjinin net sıfır hedeflerine sağlayacağı katkılar yerli ve yabancı uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/nukleer-enerji-yatirimlarinda-yeni-donem-turkiye-kuresel-tedarik-ve-teknoloji-ussu-olmayi-1106874555.html

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Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

türkiye, 4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes), ankara sanayi odası (aso), akkuyu ngs, nükleer sanayi derneği